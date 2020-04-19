Uzmanından "Kovid-19'un belirtilerini hafife almayın ancak panik de yapmayın" uyarısı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Mehmet Özcan, boğaz ağrısı, ateş ve öksürüğün grip ve nezle gibi rahatsızlıkların da belirtisi olabileceğini vurgulayarak "Tabii ki Kovid-19'un belirtilerini hafife almayalım ama panik de yapmayalım çünkü...

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Mehmet Özcan, boğaz ağrısı, ateş ve öksürüğün grip ve nezle gibi rahatsızlıkların da belirtisi olabileceğini vurgulayarak "Tabii ki Kovid-19'un belirtilerini hafife almayalım ama panik de yapmayalım çünkü her belirti koronavirüs belirtisi değildir." dedi.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının Türkiye'yi de etkilediğini söyledi.

Her yıl hastanelerinde pandemi eylem planı yaptıklarını dile getiren Özcan, "İnfluenzayla ilgili geçtiğimiz haziran ayında pandemi eylem planımızı yapmış ve İl Sağlık Müdürlüğümüze göndermiştik. Tabii tüm hazırlıklarımızı da en kötü senaryoya göre yapıyoruz. İnsanlar bu tür salgınlara karşı hastanelerin ve Türkiye'nin hazırlıksız olduğunu düşünmesin. Bilakis hazırlıklı bir şekilde böyle bir salgınla karşılaştık." diye konuştu.

Özcan, Türkiye'nin daha önceden böyle bir salgınla karşılaşmadığını ancak Kovid-19'a karşı da hazırlıklı olduğunu anımsattı.

"Her belirti koronavirüs belirtisi değildir"

"Zihnen hazırdık ama pratikte böyle bir pandemi yaşanmamıştı. Daha önceden domuz gribinde tecrübemiz olmuştu ancak domuz gribi Kovid-19'a göre daha hafifti." ifadesini kullanan Özcan, salgında halkın hastalığın yüksek ateş, boğaz ağrısı ve öksürük gibi birçok belirtilerini gerek medyadan gerek Bakanlığın çalışmalarıyla öğrendiğine dikkati çekti.

İlk etapta biraz panik havası olsa da insanların kısmen bilinçlenmiş durumda olduğunu aktaran Özcan, şunları dile getirdi:

"İnsanlar artık hangi durumlarda hastaneye başvuracaklarını kısmen öğrendi. Ancak bazı durumlarda vatandaşlarımız ufak bir öksürmede, boğaz ağrısında veya ateşi çıkması durumunda panikleyerek bize başvurabiliyor. Tabii ki Kovid-19'un belirtilerini hafife almayalım ama panik de yapmayalım çünkü her belirti koronavirüs belirtisi değildir. Bunun ayrımını ancak hekimler yapabilir. Zira boğaz ağrısı, ateş ve öksürük grip ve nezle gibi rahatsızlıkların da belirtisi olabilir."

"Ufak belirtide panik yapmayalım"

Özcan, Kovid-19 salgınını yönetebildiklerini ve hastalığı tedavi edebildiklerini belirterek, "Dengeli olmak lazım 'Bana bir şey olmaz!' demeyip belirtilerin takibini yapmak gerekiyor. Bunun yanında ufak bir belirtide de panik yapmamak lazım. Yine vatandaşlarımızın Kovid-19 belirtisi gösterdiklerini düşündüklerinde hastanelerimize maske takarak gelmesi buradaki personelin korunması açısından da önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA