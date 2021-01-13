Uzmanından filtreli maske uyarısı; ortama virüs yayıyor

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi 'nin uçak içinde ventilli (filtreli) maske kullanımının yasaklandığını belirtmesinin ardından bir uyarı da uzmanlardan geldi. Bu maskeyi kullanan kişinin ortama virüs yayabileceğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Ofluoğlu, "Maskeyi takan kişi dış ortamdan kendisine doğru gelecek kimyasalları, virüsleri, virüs partiküllerini, bakterileri kendisini koruyacak şekilde süzgeçliyor. Fakat kendi bünyesindeki virüsleri dışarıya gönderiyor" dedi. Ofluoğlu, bu maskelerin üstüne ince de olsa bir cerrahi maske takılmasını önerdi.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yetkili otoritelerce uçak içinde ventilli (filtreli) maske kullanımının yasaklandığını belirterek yolcuları uyardı. Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filtreli maskelerin kullanımının yasaklandığını açıkladı. Bu maskelerin sağlık açısından birtakım riskler barındırdığını anlatan Medicana Çamlıca Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Ofluoğlu, "Ventilli maskeler tek yönlü bir valfe sahip. Tek yönlü valf ile nefes alıp veriliyor. Maskeyi takan kişi dış ortamdan kendisine doğru gelecek kimyasalları, virüsleri, virüs partiküllerini, bakterileri kendisini koruyacak şekilde süzgeçliyor. Fakat kendi bünyesindeki virüsleri dışarıya gönderiyor. Çünkü virüsün kimde olup olmadığını bilmiyoruz. Böyle bir durumda kişi kendisindeki virüsü ortama saçıyor. Bu maskeler ortamdaki diğer insanlar için ciddi risk haline geliyor. Ventilli maske kullanımında üstüne ince de olsa bir cerrahi maske takılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

"KİŞİ ASEMPTOMATİK İSE NEFES VERDİĞİ HER ORTAMDA VİRÜS YAYILIYOR"

Maskenin sadece kullanan kişiyi koruduğunu anlatan Uzm. Dr. Hacer Ofluoğlu, "Eğer o kişide bir virüs varsa etrafına saçmasını engelleyici hiçbir özelliği yok. Kişi nefes verdiği sırada valf açılıyor. Bütün solunum yolu içeriği açılan valften dış ortama saçılıyor. Pandemi sürecinde maske kullanmaktaki amaç kişinin kendini koruduğu kadar diğer insanları da koruması. Ancak ventilli maskeyi kullanan kişi virüs barındırıyorsa asemptomatik dahi olsa nefes verdiği her ortamda virüs yayılıyor. Ortam havasına virüs bulaşıyor" ifadelerini kullandı.

KAPALI ORTAMDA İKİ KAT CERRAHİ MASKE İLE ÖNLEM ALIN

Kapalı ortamda virüsün hızlı bir şekilde diğer insanları etkilediğini anlatan Uzm. Dr. Hacer Ofluoğlu, "Uçakları düşündüğümüzde ise, buralar kapalı, uzun süre bir sürü insanın seyahat ettiği riskli ortamlar. Uçaklar gibi diğer kapalı ortamlar için de yine riskler söz konusu ve aynı önlemler alınmalı. Bu ventilli maskeler dış ortama kişinin virüs yayabileceği ihtimali göz önüne alınarak, özellikle kapalı ortamlarda kullanmamaları eğer kişi kullanmakta ısrar ediyorsa bunun üzerini cerrahi maske ile ikinci kat olarak önlem almaları gerekiyor. Telli, cerrahi maskelerin kullanımını öneriyoruz. Bunun yanı sıra iki kat cerrahi maske de önerilir. İki maskeyi üst üste takarak kişi kendisini koruyabilir. Kişi uzun süre kapalı ortamda kalacaksa veya uçak yolculuğu yapacaksa n95 maske kullanabilir. N95 kullanmak isteyenler ise ventilli olmamak şartıyla bu maskeleri tercih edebilir" uyarısında bulundu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlknur SARGUT