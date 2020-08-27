Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
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Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında Jandarma Uzman Onbaşı Tarık İnce'nin kontrolündeki lüks araç yol kenarındaki tarlaya devrildi. Ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkartılan İnce, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

27.08.2020 13:12 | Son Güncelleme: 27.08.2020 14:58

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, tarlaya devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü Jandarma Uzman Onbaşı Tarık İnce (25), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Şiran ilçesi Yeşilbük Beldesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Şiran Yeşilbük Jandarma Karakolunda görevli, Jandarma Uzman Onbaşı Tarık İnce'nin kullandığı 35 ABY 455 plakalı otomobil, Dumanoğlu mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan İnce, ambulansla Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, Jandarma Uzman Onbaşı Tarık İnce kurtarılamadı.

Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (44)
İVAN DİVANDAKOR: bi astsubay 8. 500 lira maaş alıyor uzman onbaşıyı varın siz hesap edin. 8. 500 x 10 desek 85. 000 yapar. bu adam almasın da biz mi alalım ferrariyi!
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HK: uzman on başı ve lüks araba yani hiç olcak gibi değil
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KUZEY: Ferrariyi nasıl aldı acabs
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