Uzman isimden ürküten uyarı: Yeni varyantlar yeni kapanmalar getirebilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uzman isimden ürküten uyarı: Yeni varyantlar yeni kapanmalar getirebilir

Uzman isimden ürküten uyarı: Yeni varyantlar yeni kapanmalar getirebilir
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, yeni varyantlar nedeniyle Çin'de ve İngiltere'de bazı yerlerde yeniden kapanmalar olabileceğini ifade ederek "Bunların ülkemizde de olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerekiyor" dedi.

Koronavirüsle mücadelede artan vaka ve vefat sayılarının ardından ülke genelinde 17 günlük bir tam kapanmaya gidilmişti. Bu süreçte sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmış, istisnalar dışındaki tüm iş yerleri kapatılmıştı. Tam kapanma sonrasında salgının gidişatının biraz olsun kontrol altına alınması ile kademeli normalleşme dönemine girilmiş, bu süreç içerisinde kısıtlama kararları esnetilmişti.

Bu gelişmeler sonrasında tüm gözler Türkiye'nin yaz günlerini nasıl bir şekilde geçireceğine ve yasakların son durumuna çevrildi. Haziran ayı boyunca uygulanacak kısıtlama kararları, Kabine toplantısı sonrasında açıklanırken Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel dikkat çeken ifadeler kullandı.

"AŞILAMA HIZLANMAZSA 4. DALGA GELEBİLİR"

"Şu an yeni varyantlar nedeniyle Çin'de ve İngiltere'de bazı yerlerde yeniden kapanmalar olabilir. Bunların ülkemizde de olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerekiyor." diyen Cinel; sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Hızlı bir aşılama yapılmazsa yüzde 90 ihtimalle dördüncü dalga gelebilir, bu işin hiç şakası yok. Mutantlarla virüs gençlere yöneldi ve yoğun bakımlarda yaş ortalaması düştü. Vatandaşın bu işin henüz bitmediğini bilerek davranması lazım. Hazır aşağıya düşüş başlamış ve yoğun bakımların yüzde 60'ı boşalmışken kontrollü normalleşmeyi eskisi gibi değil daha iyi uygulamamız lazım.

"DİKEN ÜSTÜNDE OLMAMIZ LAZIM"

Toplumun yüzde 80'i aşılanana ve bağışıklık sağlanana kadar diken üstünde olmamız lazım. Açık havada yakınınızda insan yoksa maskeyi çıkarmaktan korkmayın ama aşıya da bir an önce koşun."

CHP'li Murat Emir'den tartışma yaratacak iddia: Korona hastalarına tarihi geçmiş ilaçlar veriliyor
CHP'li Murat Emir'den tartışma yaratacak iddia: Korona hastalarına tarihi geçmiş ilaçlar veriliyor
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Meral Akşener Nikos Dendias Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Müge Anlı Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Merih Demiral Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uzman isimden ürküten uyarı: Yeni varyantlar yeni kapanmalar getirebilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 11:44:20. #1.15#

title