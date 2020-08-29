Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı
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Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı

Türkiye'nin Navtex yayınlandığı bölgeye yaklaşan Yunan jetlerinin Türk F-16'lar tarafından engellenmesine dair görüntüleri yorumlayan savunma sanayii araştırmacısı Hakan Kılıç'a göre; Türk pilotlar olay boyunca birçok kez Yunan uçaklarına füzelerini kilitleyecek pozisyondaydı.

29.08.2020 00:54 | Son Güncelleme: 29.08.2020 01:07

Savunma sanayii araştırmacısı Hakan Kılıç, Türk jetlerinin Yunan F-16'larını engellediği videoda yer alan görüntüler ve pilotların konuşma seslerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türk savaş uçaklarının tam yüklü bir şekilde kalkmış olma ihtimallerinin son derece yüksek olduğuna işaret eden Kılıç'a göre "Eğer tam yüklü kalktılar ise 6 adet havadan havaya füze ile donatıldıklarını söylemek mümkün."

Kılıç, Yunan jetleri ile Türk savaş uçaklarının özellikle Ege ve Akdeniz'de çok kez bu tür olayları yaşadığını ancak son yıllarda Milli Savunma Bakanlığı'nın doğrudan bu görüntüleri paylaşmadığını hatırlattı.

DOĞU AKDENİZ'DE TANSİYON GİDEREK ARTIYOR

Milli Savunma Bakanlığı'nın Yunan jetlerine yapılan önlemeye ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüler Doğu Akdeniz'de giderek artan tansiyonun yeni bir boyut kazandığını da gösterdi.

Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 adet F-16 uçağının önlendiği belirtilen açıklamada, Türk F-16'ları tarafından yapılan önlemenin ardından Yunan jetlerinin bölgeden uzaklaştığı bilgisi paylaşıldı.

"GÖRÜNTÜLERİ MSB'NİN YAYINLAMASI ÇOK ÖNEMLİ"

TRT Haber'de yer alan değerlendirmeye göre; savunma sanayii araştırmacısı Hakan Kılıç, söz konusu videoda yer alan görüntüler ve pilotların konuşma seslerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türk savaş uçaklarının tam yüklü bir şekilde kalkmış olma ihtimallerinin son derece yüksek olduğuna işaret eden Kılıç'a göre "Eğer tam yüklü kalktılar ise 6 adet havadan havaya füze ile donatıldıklarını söylemek mümkün."

Kılıç, Yunan jetleri ile Türk savaş uçaklarının özellikle Ege ve Akdeniz'de çok kez bu tür olayları yaşadığını ancak son yıllarda Milli Savunma Bakanlığı'nın doğrudan bu görüntüleri paylaşmadığını hatırlattı.

Bakanlığın bunu paylaşması gelinen noktayı göstermesi açısından çok önemli." diyen Kılıç, şunları söyledi:

"Yaşanan bu olay havacılık camiasında 'it dalaşı' olarak bilinen durum. Türkiye, daha önce Navtex ilan ettiği alana yaklaşan Yunan jetlerini görünce 11 uçak ile müdahale etti ve karşı tarafın uçaklarını belirlenen alanın dışına itmek üzere faaliyette bulundu."

Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı

ISI GÜDÜMLÜ FÜZE SESİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Hakan Kılıç, pilotların ekranlarına yansıyan Baş Üstü Ekranı (Head's up display) görüntülerini de değerlendirdi:

"Bu görüntülerden bizim uçaklarda IR/Isı/Kızılötesi güdümlü AIM-9 Sidewinder füzelerinin yüklü olduğunu görüyoruz. Videoyu izleyenlerin bir çınlama sesi mutlaka dikkatini çekmiştir. Bu ses ısı güdümlü füzenin karşı hedefe (Yunan F-16'sı) kitlendiği anlamına geliyor. Yani daha net bir ifade ile söylersek o an Türk pilotlar ateşleme tuşuna bassa, füze güdümlenmiş bir şekilde Yunan uçağına doğru harekete geçecekti."

YUNAN SAVAŞ UÇAKLARI KAÇMAYI BAŞARAMAMIŞ

Hakan Kılıç, görüntülere göre Yunan savaş uçaklarının Türk jetlerinden bir türlü kaçamadığına da dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bir ara uçaklar o kadar yaklaşıyor ki makinalı tüfek menziline giriyor. Türk ve Yunan jetleri tamamen görüş içinde kalmışlar ve 10 kilometre mesafeye kadar yaklaşmışlar.

Tabi bir ara ekranda yakıt ile ilgili uyarı da geldiği için onu da açıklamakta fayda var. Burada Türk jetinin yakıtı bitmiyor. Pilot daha önce bir değer belirliyor ve 'Yakıtım bu noktaya gelirse beni uyar' diyor. O sırada uçağın 'yakıt-bingo' uyarısı vermesinin sebebi bu.

Videoda pilotumuz 'iki uzun iki kısa' diyor. Yani Yunan uçaklarında 2 görüş ötesi ve 2 görüş içi menzilde füze yüklü şekilde gelmiş olduklarını arkadaşlarına haber veriyor. Sonuç olarak sürekli Türk uçakları tarafından kilitlenme pozisyonunda kısa menzilli hava-hava füzeleri menzili içinde kalmışlar ve bölgeyi terk etmek zorunda kalmışlar."

Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı

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