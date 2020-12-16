Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor
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Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor

16.12.2020 09:26 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:46

Koronavirüsün çeşitli belirtilerinden biri olan göğüs ağrısı, son açıklama sonrasında daha fazla dikkate alınmayı hak ediyor. Doç. Dr. Muhammed Keskin, hastaneye göğüs ağrısı şikayetiyle gelen hastalarının büyük bir çoğunluğunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

Koronavirüsün belirtileri yaygın ya da seyrek olarak her insanda farklı şekillerde ortaya çıkıyor. Kişinin sağlık durumu, maruz kaldığı virüs yükü gibi etkenler bu değişikliklere neden oluyor. Bu konuda dikkat çeken açıklamada bulunan Doç. Dr. Muhammed Keskin ise göğüs ağrısı ile hastaneye gidenlerin testlerinin çoğunlukla pozitif çıktığını işaret etti.

"GÖĞÜS AĞRINIZ OLURSA HASTANEYE BAŞVURMALISINIZ"

Doç. Dr. Muhammed Keskin Twitter hesabından dikkat çeken şu paylaşımı yaptı: "Göğüs ağrısı ile acile veya polikliniğe başvuranlarda yaptığımız COVID PCR testleri yüksek oranda pozitif çıkıyor. Pandemi sürecinde göğüs ağrınız olursa başka semptomunuz olmasa bile kalp krizi riski ve COVID şüphesi nedeniyle hastaneye başvurmalısınız.

Göğüs ağrısı-COVID ilişkisi hakkında insanların aklında çok soru işareti varmış. Bununla ilgili bir bilgisel hazırlamak farz oldu.Bu sebeple listelenen belirtiler, ortalamada en çok görülenler oluyor"

Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor
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