Korona aşısı DNA'ya etki ediyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Sağlık
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, Haberler.com YouTube kanalına konuk oldu. Aksoy, aşılar ve tehlikeleri ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
Dünya bir yıldan fazladır koronavirüsle mücadele ediyor. Bu kapsamda virüse karşı üretilen farklı tekniklerdeki aşılar insanların kafasını karıştırdı. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, "Aşıların DNA üzerinde etkisi var mı?" ve "Farklı aşı markalarının insan üzerindeki etkileri nelerdir?" sorularını yanıtladı.