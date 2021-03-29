Korona aşısı DNA'ya etki ediyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, Haberler.com YouTube kanalına konuk oldu. Aksoy, aşılar ve tehlikeleri ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.