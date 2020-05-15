Uzman doktor koronaya yenildi
İzmir'de yaşayan Uzman Dr. Yıldırım Can, korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
15.05.2020 19:48 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:49
İzmir'de yaşayan Uzman Dr. Yıldırım Can, korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "İzmir Tabip Odası üyesi, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Yıldırım Can'ı Covid-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileriz" denildi.
Dr. Can'ın sosyal medya hesabından hastane odasında maskeli bir fotoğrafını paylaşmıştı. - İZMİR
Kaynak: İHA