Uzman Diyetisyenden korona virüse karşı bağışıklığı destekleyen öneriler
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Çin Halk Cumhuriyeti, Işın Sayın, Diyetisyen, Güncel

Uzman Diyetisyenden korona virüse karşı bağışıklığı destekleyen öneriler

Uzman Diyetisyen Işın Sayın korona virüse karşı hijyene dikkat etmek kadar bağışıklık sisteminin de güçlü olmasının önemine dikkat çekti.

16.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:05
Uzman Diyetisyenden korona virüse karşı bağışıklığı destekleyen öneriler

Uzman Diyetisyen Işın Sayın korona virüse karşı hijyene dikkat etmek kadar bağışıklık sisteminin de güçlü olmasının önemine dikkat çekti. Sayın, bağışıklık sistemini destekleyen besinler hakkında bilgi verirken vatandaşlara önerilerde bulundu.


Uzm. Diyetisyen Işın Sayın, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüse karşı vatandaşlara bağışıklık sistemini destekleyen önerilerde bulundu. Sayın, dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüse karşı, hijyen kadar bağışıklık sisteminin de güçlü olmasının önemine dikkat çekti. Uzman diyetisyen, bağışıklık sistemini desteklemek için yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verdi.


"Her seferinde daha önce denemediğiniz bir probiyotiği deneyin"


Korona virüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü olmasının önemine dikkat çeken Uzm. Diyetisyen Işın Sayın, "Her seferinde daha önce denemediğiniz bir probiyotiği deneyin. Kış boyu kullanın. Taşıması gereken diğer özellikler ise; mide ve safra asitlerine, antibiyotiklere dayanıklı olmalıdırlar, bağırsağa indiklerinde aktivite gösterebilmeliler. Viral enfeksiyonlara karşı probiyotik destekler, sizi koruyucu etkiye sahiptir. Sadece korona virüs için değil, tüm enfeksiyonlarda ve önlenmesinde su vazgeçilmenizdir. Ülkemizde kadınlarda ve çocuklarda demir eksikliği anemisine sık rastlanmaktadır. Yani aslında bağışıklık sistemini tehdit eden hastalıklar arasında dolaylı olarak, demir eksikliği anemisi de yer almaktadır. İştah açmayan ve kabızlık yapmayan demir destekleri için beslenme ve diyet uzmanınıza başvurunuz. Bağışıklığın temel gereksinmesi çinkonun en güçlü kaynaklarından biri zencefil, diğer ise kuru yemiştir" dedi.


"Limonlu naneli bitki çayları evinizden eksik olmasın"


Vitaminlerin bağışıklık sistemi için önemine değinen Sayın, "Çoğu bireyin C vitamini için meyveye ihtiyacı var fakat meyvenin şekerine ihtiyacı yok. En genel geçer öneri de bu noktada limondur. Her gün kişi başı 1 limonu bitirin. E vitamini bağışıklık için kıymetlidir. İşlem görmüş domateste; A vitamini aktivitesi artar. Böylece salça, A vitamini aktivitesi en yüksek besinlerden biri olup Türk mutfağının neredeyse bel kemiğini oluşturur. Haftada 2 kez çiğ soğan veya sarımsak tüketin. Ekinezya, ada çayı, kuşburnu, kış çayı ve zencefilli limonlu naneli bitki çayları evinizden eksik olmasın" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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