Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan çocukların doğru beslenmesi için ebeveynlere tavsiyeler

Çocukların doğru beslenmesi adına ebeveynlere uyarılarda bulunan Uzman Diyetisyen Zehra Bora, "Özellikle gelişme çağındaki çocukların şekerlemeler, paketlenmiş gıdalar ve fastfood tüketimi gün geçtikçe artmakta ve önlenemez hale gelmektedir. Bu durumu engellemek ve sağlıklı beslenmeyi aşılamakta ebeveynlerin rolü çok büyük" dedi.

2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi başladı. Büyüme ve gelişme çağında olan çocuklar bu durumdan etkilenmeden nasıl sağlıklı ve dengeli beslenmeliler? Gelişimlerini tam sağlayabilmek için nasıl beslenmeliler? sorularına Uzman Diyetisyen Zehra Bora cevap verdi.

Büyüme ve gelişme çağındaki çocukların, yaşamları boyunca sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenme alışkanlığını sağlamasının çok değerli olduğunu belirten Bora, "Sağlıksız ve dengesiz beslenen çocuklarda zayıflık ya da obezite görülmektedir. İleri yaşlarda kalp-damar hastalıklarına, diyabete ve tansiyon vs. hastalıklarına zemin hazırlamaktadır. Sağlıksız beslenme kız çocuklarında erken regli ile beraber demir eksikliğine kadar yol açabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için çocuklarımıza sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmamız şart. Güçlü kemik ve diş sağlığı için gelişme çağındaki çocukların günlük alması gereken kalsiyum miktarı 800 mg'dır." diye konuştu.

GECE YATMADAN ÖNCE BİR BARDAK SÜT

Uzman Diyetisyen Zehra Bora tavsiyelerine şöyle devam etti;

"Süt ve süt ürünleri kalsiyumun en iyi kaynaklarıdır. 1 su bardağı sütte yaklaşık olarak 300 mg kalsiyum bulunmaktadır. Kahvaltıda ve gece yatmadan önce birer bardak süt içerek günlük kalsiyum tüketim oranının yüzde 75 alınmış olacaktır. Geri kalan yüzde 25 yoğurt, kefir ve peynir ile tamamlayabilir, bağışıklık sistemini güçlendirebilirler.''

HER ÖĞÜNDE 4 TEMEL BESİN GRUBU TÜKETİLMELİ

Çocukların her öğünde 4 temel besin grubunu tüketmesi gerektiğine dikkat çeken Uzman Diyetisyen Zehra Bora ''Çocuklar süt, et, sebze-meyve ve tahıl gruplarını her öğünde dengeli bir şekilde tüketmeli ve besin çeşitliliğini arttırılmalıdır. Çocuklar tarafından; süt grubu günde 3-4 porsiyon, et grubu günde 2-3 porsiyon, sebze-meyve grubu günde 5 porsiyon, tahıl grubu günde 3-6 porsiyon tüketilmelidir" dedi.

KAHVALTI ÖĞÜNÜ KESİNLİKLE ATLANMAMALI

Kahvaltı öğününün kesinlikle atlanmaması gerektiğini altını çizen Uzman Diyetisyen Zehra Bora, "Her gün 1 adet yumurta yenmeli. Dünya Sağlık Örgütü yılda minimum 180 adet yumurta tüketilmesi gerektiğini duyurmuştur. Büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar her gün 1 adet yumurta yemeli, kalsiyum kaynağı olan 1 bardak sütü içmeli. 5-6 adet zeytin yemeli ve domates, salatalık ve yeşilliklerle dolu bir tabak tüketmeli. 1-2 dilim tam buğday ekmeğiyle beraber kahvaltıyı lif bakımından desteklemeli. Günde en az 8-10 bardak su içmeli. Vücut fonksiyonlarını yerine getirebilmek ve vücutta bulunan toksik maddeleri kolaylıkla atabilmek için suyun gün içinde yeterli miktarda tüketilmesi çok önemli. Gelişme çağındaki çocukların hareket yoğunluğuyla birlikte artan ter bu durumu daha da elzem bir hal kılmaktadır. Her öğünden 30 dakika öncesinde 1 bardak su içilmesi, günlük su içimini yarılamaktadır. Çocukların sağlıklı yaşama adapte olmaları için düzenli uyku ve egzersizle birlikte dengeli beslenme kesinlikle desteklenmelidir." şeklinde konuştu.