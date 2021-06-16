Uzman çavuşlar 'Sözleşmeli Personel' olmaktan çıkmak istiyor
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Uzman çavuşlar 'Sözleşmeli Personel' olmaktan çıkmak istiyor

Uzman çavuşlar 'Sözleşmeli Personel' olmaktan çıkmak istiyor
Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar - Haberler | Güncel

TÜM Uzmanlar ve Emeklileri Derneği (TUZED) Ege Bölge Temsilcisi Cevdet Çağlar, sözleşmeli olarak çalışan uzman çavuşların 35 yıl önce çıkarılan 3269 sayılı kanunla ilgili yeni düzenlemeler yapılmasını talep etti.

TÜM Uzmanlar ve Emeklileri Derneği (TUZED) Ege Bölge Temsilcisi Cevdet Çağlar, sözleşmeli olarak çalışan uzman çavuşların 35 yıl önce çıkarılan 3269 sayılı kanunla ilgili yeni düzenlemeler yapılmasını talep etti.

TUZED Ege Bölge Temsilcisi Cevdet Çağlar, 1986 yılında uzman çavuşlar için çıkarılan Uzman Erbaş Kanunu'ndaki eksiklikler dolayısıyla yaşadıkları sağlık, ekonomik ve özlük haklarına yönelik düzenleme yapılmasını istedi. Basın açıklaması düzenleyen Çağlar, 1986 yılında çıkarılan kanunun yenilenmesi gerektiğini ifade ederek, "Terörle mücadele için görev yapan uzman çavuşlar, sözleşmeli olarak çalışıyor. 1986 yılında çıkarılan 3269 sayılı kanundaki eksik kararlar yüzünden bir çoğumuz emekli olurken sıkıtılar yaşadık. Biz, sözleşmeli olmak istemiyoruz. Sözleşme belasından kurtulmak istiyoruz" dedi.

'ÇÖZÜM BEKLİYORUZ'Sağlık sorunlarından da bahseden Çağlar, "Sağlık sorunlarıyla boğuşuyoruz. Bizler de insanız. Hastalanabiliyoruz, düşebiliyoruz. Hastaneden aldığımız sağlık raporu eğer 90 günü aşıyorsa, sözleşmemiz fesh ediliyor. Bu bir haksızlıktır. İnsan haklarına sığan bir şey değildir" dedi.

Uzman çavuş yetiştirecek okulların inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Çağlar, "Uzman çavuşlarının eğitim sorunları da mevcut. Okulları yok. Biz, uzman çavuşlar yetiştirecek okullar istiyoruz. 20 yıllık uzman çavuş ile 1 yıllık uzman çavuş arasında bir fark bulunmuyor. Biz, uzman çavuşlar arasında astlık, üstlük mertebe farklılıklarının olmasını talep ediyoruz. Her rütbenin görev tanımı olmasını istiyoruz. Saydığımız bu sorunların çözülmesini, meclisten uzman çavuşların sorunlarının çözümüne dair bir karar çıkmasını talep ediyoruz. 35 yıldır değişmeyen bir kanunun değişmesini, uzman çavuşların artık rahat bir nefes almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar

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