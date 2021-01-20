Uzman çavuş ile 4 aylık oğlunun öldüğü yangın kamera
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Uzman çavuş ile 4 aylık oğlunun öldüğü yangın kamera

20.01.2021 11:54 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:49

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında uzman çavuş ile 4 aylık oğlu hayatını kaybetti. Yangın anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gece saat 00.50 sıralarında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Barış Mahallesindeki 6 katlı binanın en üst katında meydana gelen olayda iddiaya göre evdeki mutfak tipi tüpün patlaması sonucu yangın çıktı.

Uzman çavuş ile 4 aylık oğlunun öldüğü yangın kamera

EKİPLER AİLEYİ KURTARMAYA ÇALIŞTI

Patlama sonucu evin bulunduğu kattaki pencere, klima motoru ve beton parçaları yerinden koptu. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. olay yerine giden ekipler yangını söndürerek içeride bulunan anne, baba ve 2 çocuğu kurtarmaya çalıştı.

Uzman çavuş ile 4 aylık oğlunun öldüğü yangın kamera

KURTARILAMADILAR

Alevlerin arasından çıkartılan Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve eşi ile 2 çocuğu Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Uzman Jandarma Çavuş Kaan Can Serpinli ile 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne ile kızın tedavisine ise devam ediliyor. 2 kişinin hayatını kaybettiği ev yangını kameraya yansıdı. Olayla ilgili inceleme çalışmaları sürüyor.

Uzman çavuş ile 4 aylık oğlunun öldüğü yangın kamera

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI

Haber Yorumları (1)
TÜRKER TÜRKOĞLU: Ordunun esas yükünü çeken uzman çavuşlara neden subaylar gibi lojman verilmiyor? Subay efendiler asker de uzman çavuşlar asker değil mi?
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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