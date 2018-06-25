Uzman Çavuş Eşini Öldürüp, İntihar Etti

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, uzman çavuş Arif A. (26), tartıştığı eşi Sevilay A.'yı (29) tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, ilçeye bağlı Gazi Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Uzman çavuş Arif A., iddiaya göre bir bebekleri bulunan eşi Sevilay A. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arif A., eşi Sevilay A.'yı tabancayla öldürdü, ardından da kendini vurdu. Silah sesini duyan komşular, durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Arif A. ve Sevilay A.'nın cansız bedenleriyle karşılaştı. Çiftin cenazeleri, Çınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Morgda yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi.

- Diyarbakır