Uzi - Umrumda Değil şarkı sözleri

Yeni şarkısını piyasaya süren Uzi, kısa sürede binlerce görüntülemeye ulaştı. Daha önce Makina, Serseriler, Hızlı Sokaklar gibi parçalarıyla trenlerde yer alan bir isim olan Uzi'nin yeni parçasının sözlerini sizler için derledik. Uzi - Umrumda Değil şarkı sözlerini sizler için derledik.

Uzi - Umrumda Değil şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor.

UZİ UMRUMDA DEĞİL ŞARKI SÖZLERİ

[Nakarat]

Umrumda değil gerçekten, git

Her nereye istersen

Yamulana kadar, ilk bayılan öder

Çekemeyen eve yalnız döner

Umrumda değil gerçekten, git

Her nereye istersen

Yamulana kadar, ilk bayılan öder

Çekemeyen eve yalnız döner

[Verse 1]

Gözüm daha kara geceden (Woo, woo)

Alnım ak, başım dik; boş bütün şişel?r

Hayatıma sokamam, kesin gelip *** ed?r

Zaten müsaitim çıkmak için çileden (Prra)

Bi' yolunu ara, seremezsin yere beni (Ya, ya)

Bi' kerelik çıktım, artık dönmüyorum eve (Ya, ya)

Şükür olsun tanrım sana, çekmiyorum çene

İstemedim görmek ama bekliyorum yine onu da (Prra)

Hayırlısı olsun, bizde işler yolunda (Heh)

Ucuz *** yer yok Instagram'ımda (Heh)

Karıştırma beni zengin çocuklarıyla (Ya, ya, ya)

Tüm gün pencereden izliyo'lar bizi, unutma

Ya, ya, ya

Hiçbi' şey yoktu elimde bile (Heh)

Gerçekten aklım yerinde değil (Heh)

Mahallemde kaldı ümitlerim, he

Ama sevinme (Prra)

[Nakarat]

Umrumda değil gerçekten, git (Ya)

Her nereye istersen (Ya-ah)

Yamulana kadar, ilk bayılan öder (Ya, ya, ya, ya-a-a-ah)

Çekemeyen eve yalnız döner

Umrumda değil gerçekten, git (Ya)

Her nereye istersen (Ya, ya)

Yamulana kadar, ilk bayılan öder (Ya, ya, ya, ya-a-a-ah)

Çekemeyen eve yalnız döner

[Verse 2]

Cindy; bebek gibi kız

Ve ben yanında, modelse hırsız

Şaşırır her ***, ayar olur tikiler (Ya, ya, ya, ya)

Ben ayaklı Güngören, yanındaki Etiler

Taktikler ve harbi tripler

Cephane gibi ev

''Mama, I'm a criminal." (Criminal)

Sürdürüyo' hayatımı kara para, köşeler (Köşeler)

Modumuzu düşürmeden çabuk ara bi' şeyler (Ya)

Piyango; yaşantım film gibi, *** (Ey)

Göğsüm değil, dosya kabardı

Hızlı da olsaydın *** yakalardın beni (Ya, ya)

Tutamıyo'm artık düşüncemi (Prr)

İstemiyo' *** verenler harbi sevinmemi (Woo, woo)

Bakışları korku dolu, fazla çekinceli (Woo, woo)

Hayır işi yapmıyorum, aramayın beni (Ya, ya)