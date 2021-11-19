Uzi Paparazzi şarkı sözleri! Uzi Paparazzi şarkısı yayımlandı! İşte, Uzi Paparazzi rap sözleri

Uzi Paparazzi sözleri ve İşte, Uzi Paparazzi şarkı sözleri araştırılan şarkı sözleri arasında yer alıyor. Uzi veya gerçek ismiyle Utku Cihan Yalçınkaya, Türk rapçi ve söz yazarıdır. Şarkılarında sokak kültürünü yansıttığını belirten Uzi, kısa sürede trendlere girmeye başardı. İşte, Uzi Paparazzi şarkı sözleri

UZİ PAPARAZZİ SÖZLERİ

Yalan olucaz hızla gidersek her kapıyı çalana gir içeri dersek

Yoldan çıkıcaz böyle seversek ciğerleri kedilere mundar edersek

Bulucaz bizde çıkış yolu önümüzü görcek şekilde içersek

Artık vakit az bi karar mı versek? Uyuyamam düşmanımdan tek bi sayı yersek

*

Haram para ve lanet annem sen bize dua et

Pişmanım çok geçmişten kaderim Tanrı'ya emanet

Kurtulamıyorum hiç rapten başımı kaldıramıyorum içmekten düştüm mahalleme yüksekten

*

Sonuna kadar gidicem yolun sonuna kadar

Manitalar paparazi gibi yakalar

Baba für die familie sadece aile

*

Kur-tul-dum dertten sadece içip hayal kurardım

Kur-tul-dum senden göreceğim güne günler sayardım

Kur-tul-dum derken daha daha dibe daha dibe battım

Kur-tul-dum baba

*

İki güç de bi arada şöhret yakışıyo bize bi de para ölme ara ver cano ***

Keko mu dızzo mu chavo bir numara

20 yıl geçti bu gençliğim fukara

Maalesef bulaşmayan kalmadı bu kana

Ellerim titredi çıkamadım komadan

İçimdeki ses dedi vazgeç

*

Eskiden olsa selam vermezdin ayrıl peşimden artık maymun gözü açtı

Dişimden tırnağımdan bu müziğe verdim

Emeğimin getirisi ölene dek harçlık

Kaçtık mı sandın? Koştum kazandım ben çok kez inandım ve çoktum azaldım

Boşlukta kaldım yardım et tanrım bu resmen bi salgın ve farkına vardım

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