Uzi Paparazzi şarkı sözleri! Uzi Paparazzi şarkısı yayımlandı! İşte, Uzi Paparazzi rap sözleri
Rap dünyasına hızlı bir giriş yapan Uzi, her parçasıyla hit olmaya devam ediyor. Uzi'nin yeni şarkısı Paparazzi bugün Youtube'a yüklendi. Şarkı çıktığı andan itibaren oldukça beğeni topladı. Çok kısa sürede toplamda binlerce izlenme ve beğeni alan Paparazzi adlı şarkının sözleri merak edildi. Peki, Uzi Paparazzi sözleri! Uzi Paparazzi şarkı sözleri nelerdir? Paparazzi rap şarkısı sözleri nedir?
Uzi Paparazzi sözleri ve İşte, Uzi Paparazzi şarkı sözleri araştırılan şarkı sözleri arasında yer alıyor. Uzi veya gerçek ismiyle Utku Cihan Yalçınkaya, Türk rapçi ve söz yazarıdır. Şarkılarında sokak kültürünü yansıttığını belirten Uzi, kısa sürede trendlere girmeye başardı. İşte, Uzi Paparazzi şarkı sözleri
UZİ PAPARAZZİ SÖZLERİ
Yalan olucaz hızla gidersek her kapıyı çalana gir içeri dersek
Yoldan çıkıcaz böyle seversek ciğerleri kedilere mundar edersek
Bulucaz bizde çıkış yolu önümüzü görcek şekilde içersek
Artık vakit az bi karar mı versek? Uyuyamam düşmanımdan tek bi sayı yersek
*
Haram para ve lanet annem sen bize dua et
Pişmanım çok geçmişten kaderim Tanrı'ya emanet
Kurtulamıyorum hiç rapten başımı kaldıramıyorum içmekten düştüm mahalleme yüksekten
*
Sonuna kadar gidicem yolun sonuna kadar
Manitalar paparazi gibi yakalar
Baba für die familie sadece aile
*
Kur-tul-dum dertten sadece içip hayal kurardım
Kur-tul-dum senden göreceğim güne günler sayardım
Kur-tul-dum derken daha daha dibe daha dibe battım
Kur-tul-dum baba
*
İki güç de bi arada şöhret yakışıyo bize bi de para ölme ara ver cano ***
Keko mu dızzo mu chavo bir numara
20 yıl geçti bu gençliğim fukara
Maalesef bulaşmayan kalmadı bu kana
Ellerim titredi çıkamadım komadan
İçimdeki ses dedi vazgeç
*
Eskiden olsa selam vermezdin ayrıl peşimden artık maymun gözü açtı
Dişimden tırnağımdan bu müziğe verdim
Emeğimin getirisi ölene dek harçlık
Kaçtık mı sandın? Koştum kazandım ben çok kez inandım ve çoktum azaldım
Boşlukta kaldım yardım et tanrım bu resmen bi salgın ve farkına vardım
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