Üzerine televizyon devrilen 3 yaşındaki çocuk öldü

Üzerine televizyon devrilen 3 yaşındaki çocuk öldü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde devrilen televizyonun altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Üzerine televizyon devrilen 3 yaşındaki çocuk öldü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde devrilen televizyonun altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'ndeki evlerinde üzerine televizyon devrilen Zeynep Aslan (3) ağır yaralandı.
Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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