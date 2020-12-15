Üzerine kaynar su deviren Ardahanlı Miraç, iyileşeceği günü bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Üzerine kaynar su deviren Ardahanlı Miraç, iyileşeceği günü bekliyor

15.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:58

Ardahan'da annesi mutfaktayken sobadaki kaynamış su dolu güğümün üzerine devirmesi sonucu başının bir kısmı, sağ kulağı, göğsü ve vücudunun çeşitli yerleri yanan 7 yaşındaki Miraç Öztürk, iyileşeceği günü bekliyor.

Ardahan'da annesi mutfaktayken sobadaki kaynamış su dolu güğümün üzerine devirmesi sonucu başının bir kısmı, sağ kulağı, göğsü ve vücudunun çeşitli yerleri yanan 7 yaşındaki Miraç Öztürk, iyileşeceği günü bekliyor.

Kent merkezinde yaşayan 2 çocuk annesi Dilek Öztürk'ün, 5 gün önce sabah erken saatlerde yaktığı sobanın üzerine bıraktığı içi su dolu güğüm, 7 yaşındaki oğlu Miraç'ın üzerine devrildi.

Ardahan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edilen ve başı, sağ kulağı, göğsü ile vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Miraç, tedaviye alındı.

Anne Dilek Öztürk, AA muhabirine, 7 yaşındaki oğlu Miraç'ın evde oynarken hırkasının sobanın üzerindeki güğüme takılması sonucu yaralandığını söyledi.

Olayın etkisinden kurtulamadığını anlatan anne Öztürk, "Sabah çocuklara kahvaltı hazırlamak için mutfağa gittim, oğlumum hırkası sobanın üzerindeki güğüme takılmış ve üzerine devrilmiş. Bağırma sesini duyunca hemen yanına koştum ve dışarı çıkardım." dedi.

Çocuğunun sağ tarafında komple ağır yanıklar oluştuğunu ifade eden Öztürk, dalgınlığı yüzünden çocuğunun yandığını dile getirdi.

Öztürk, oğlunun tedavisinin sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Sobalı evlerde oturan aileler, çocuklarına karşı çok dikkatli olsun. Hiç kimsenin başına böyle olay gelmesin. Çocuklar da sobadan uzak dursun, mutfakta işe dalarak bir hata yaptık ama iş işten geçti. Çocuğumun ağrıları çok oluyor, o üzülünce biz de üzülüyoruz. Çocuğumuz yandı başka çocuklar yanmasın. Benim hatam yüzünden oldu, dalgınlığım yüzümden çocuğum yandı."

Yanık Tedavi Merkezi yetkilileri de medikal tedavisi süren Öztürk'ün 2. ve 3. derece derin yanıkları olduğunu belirterek, cerrahi müdahale için ilerleyen süreçte karar vereceklerini bildirdi.

Üzerine kaynar su deviren Ardahanlı Miraç, iyileşeceği günü bekliyor
Üzerine kaynar su deviren Ardahanlı Miraç, iyileşeceği günü bekliyor
Üzerine kaynar su deviren Ardahanlı Miraç, iyileşeceği günü bekliyor
Üzerine kaynar su deviren Ardahanlı Miraç, iyileşeceği günü bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

İlgili Haberler

Üzerine kaynar su dökülen Güneş bebek, ağır yaralandı
Üzerine kaynar su dökülen Güneş bebek, ağır yaralandı
KIRKLARELİ - Trakya çiftçisi yağışlı günleri bekliyor
KIRKLARELİ - Trakya çiftçisi yağışlı günleri bekliyor
Ardahanlı besici kaloriferli evini tezekle ısıtarak yakacak maliyetinden kurtuldu
Ardahanlı besici kaloriferli evini tezekle ısıtarak yakacak maliyetinden kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Demet Akbağ Serdar Ortaç Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Kylian Mbappe Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Üzerine kaynar su deviren Ardahanlı Miraç, iyileşeceği günü bekliyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 13:25:33. #1.15#
title