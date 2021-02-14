Üzerine duvar devrilen işçi öldü
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Üzerine duvar devrilen işçi öldü

14.02.2021 15:14 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:18
Üzerine duvar devrilen işçi öldü

GAZİANTEP'te tadilat yapmak için çalıştığı sırada üzerine duvar devrilen Suriye uyruklu inşaat işçisi Ziyed Ağcı (34) yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te tadilat yapmak için çalıştığı sırada üzerine duvar devrilen Suriye uyruklu inşaat işçisi Ziyed Ağcı (34) yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Duvar ustası Suriye uyruklu Ziyed Ağcı, sabah saatlerinde müstakil bir evin bahçesine mutfak yapmak için çalışmaya başladı. Ziyed Ağcı, çalıştığı sırada aniden briketten örülen duvarın devrilmesiyle altında kaldı. Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekiplerince, enkaz altından çıkarılan Ziyed Ağcı, Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Başına aldığı darbeden dolayı ağır yaralanan Ağcı, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ziyed Ağcı'nın cansız bedeni hastanedeki işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Üzerine duvar devrilen işçi öldü
Üzerine duvar devrilen işçi öldü
Üzerine duvar devrilen işçi öldü
Üzerine duvar devrilen işçi öldü
Üzerine duvar devrilen işçi öldü
Üzerine duvar devrilen işçi öldü
Üzerine duvar devrilen işçi öldü
Üzerine duvar devrilen işçi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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