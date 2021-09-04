Üzerine dökülen tinerin yanmasıyla can veren çocuğun babası tutuklandı, kız kardeşi devlet korumasına alındı
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Üzerine dökülen tinerin yanmasıyla can veren çocuğun babası tutuklandı, kız kardeşi devlet korumasına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki kızın babası tutuklanırken ablası ise devlet korumasına alındı. Talihsiz kız, ölmeden önce polislere babası ve kız kardeşinin ismini verdiği ortaya çıkmıştı.

Aslen Filistin asıllı olan Suriye uyruklu Ahmet Mohammad Dwla, kızları Amara Dwla'yla (13) birlikte 4 ay önce Sıhmaksut Mahallesi'ndeki bir eve yerleşti. İnşaatlarda çalışan baba Dwla, iddiaya göre kızı Amara'yı evlendirmek istedi. Kızının buna karşı çıkmasına kızan baba, Amara'yı dövdükten sonra banyoda üzerine tiner dökerek ateşe verdi. Baba, sesin duyulmaması için yüksek sesle müzik açtı, sonra küçük kızı ile evden kaçtı. Komşularının çığlıkları duyarak kapıyı kırmasının ardından evden çıkarılan ve ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Amara Dwla doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KOMŞU DEHŞETİ ANLATTI

Kapıyı çekiçle kırarak içeriye girdiğini anlatan komşuları Yaşar Kerpiç, "Kapının dışından kendisiyle konuşmaya çalıştım. Bana 'yandım abi kapıyı aç' dedi. Ona babasını sordum. Bana 'Babam kapıyı çekip kaçtı' dedi. Pencereler kapalı, perdeler de çekilmişti. Kızın sesi de kesilince endişe ettik. Kapı kilidini çekiçle kırarak içeri girdik. İçeri girdiğimizde kız yerde yatıyordu. Bize anlattığına göre önce sopayla dövülmüş, ardından banyoda üzerine tiner dökülerek yakılmıştı. Kız evlilik kabul etmiyormuş. O esnada kızın çığlıkları dışarıya gelmesin diye yüksek sesle müzik açılmıştı. Bugüne kadar hiç yüksek seste bir şey dinlemezlerdi. Çocukların anneleri yok. 3 kişi yaşıyorlardı. Baba inşaat işçisiydi. Sabah giderken kapıyı üstlerine kilitlerdi" dedi.

HASTANEYE KALDIRILIRKEN BABASI VE KARDEŞİNİN ADINI SÖYLEMİŞ

Amara Dwla, vücudunun büyük bölümü yanmış halde kaldırıldığı hastanede ölmeden önce polislere kendisini babası ile kız kardeşinin yaktığını söyledi. Amara, kısa süre sonra hayatını kaybetti.

KAÇAN BABA-KIZ YAKALANDI

Polisler Amara'yı yakarak öldüren baba ile kız kardeşini olaydan sonra Eyüpkent Mahallesi'nde yürürken yakalayarak gözaltına aldı. Ahmet Mohammad Dwla ve kızı L. Dwla emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

BABA TUTUKLANDI, KIZI DEVLET KORUMASINA ALINDI

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan baba Ahmet Mohammad Dwla tutuklanırken, L. Dwla ise devlet korumasına alındı.

Üzerine dökülen tinerin yanmasıyla can veren çocuğun babası tutuklandı, kız kardeşi devlet korumasına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş
Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş
Üzerine tiner dökülen küçük kız öldü! Babası ve amcası gözaltına alındı
Üzerine tiner dökülen küçük kız öldü! Babası ve amcası gözaltına alındı
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Üzerine dökülen tinerin yanmasıyla can veren çocuğun babası tutuklandı, kız kardeşi devlet korumasına alındı - Haberler
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