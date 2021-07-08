Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı

Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da cezaevinden yeni çıkan genç, "Yaşamak istemiyorum" diyerek üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, genç adam amcasıyla aynı kaderi paylaştı.

Osmangazi'ye bağlı Demirtaşpaşa Mahallesi'nde sabah 11.00'de meydana gelen olayda; cezaevinden yeni çıktığı iddia edilen Uğur Can B. (26), "Yaşamak istemiyorum" diyerek, üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi.

YANGIN TÜPÜYLE SÖNDÜLDÜ

Sokaktaki esnafın çığlıkları duyması üzerine alev topuna dönen genç yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILAN GENÇ KURTARILAMADI

112 ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede Uğur Can B'nin vücudunda 2. derece yanıklar olduğu tespit edildi. Ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uğur Can B. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AMCASIYLA ANI YERDE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Hayatını kaybeden Uğur Can B, birkaç yıl önce aynı yerde kendini yakıp canına kıydığı öğrenilen amcasıyla aynı acı sonu paylaştı.

Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı
Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur

İznik'te iki otomobilin çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 5'e yükseldi! Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı
İznik'te iki otomobilin çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 5'e yükseldi! Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Melisa Döngel Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Salih Uçan Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 00:25:05. #1.15#

title