Üzerinden mibzer geçen çiftçi ağır yaralandı
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Üzerinden mibzer geçen çiftçi ağır yaralandı

14.10.2020 16:36 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:40
Üzerinden mibzer geçen çiftçi ağır yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde üzerinden mibzer geçen çiftçi ağır yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde üzerinden mibzer geçen çiftçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Gürün ilçesi Kızılören köyünde meydana geldi. Tohum atmak amacıyla kullanılan tarım aleti olan mibzeri traktöre bağlamak isteyen çiftçi S.K., mibzer ile traktör arasına girdi. Bir süre sonra traktörün kaymasıyla mibzer S.K.'nın üzerinden geçti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza da çiftçinin ayak ve kolunda kırıkların olduğu tespit edildi. Yaralı çiftçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çiftçinin hayati tehlikesi bulunurken jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Üzerinden mibzer geçen çiftçi ağır yaralandı
Üzerinden mibzer geçen çiftçi ağır yaralandı
Üzerinden mibzer geçen çiftçi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 16:40:31. #1.15#
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