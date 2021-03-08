Üzerinde Arapça "İhtiyacı olan alsın" yazılı poşeti görenler telefona sarıldı

Sakarya'da kent merkezindeki bir banka bırakılan ve üzerinde Arapça, "İhtiyacı olan alsın" yazılı poşet kısa süreli panik oluşturdu.

Adapazarı ilçesinin en işlek noktalarından biri olan Gar Meydanı önünde bir bankta bulunan şüpheli poşet, polisi alarma geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Gar Meydanı çevresini şeritle çevirerek önlem aldı.

POŞETTEN ESKİ KIYAFET ÇIKTI

Şüpheli paketin imhası için bölgeye Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha uzmanları geldi. Özel kıyafetlerini giyen uzmanlar, yakından inceledikleri poşette eski kıyafetlerin olduğunu gördü.

"İHTİYACI OLAN ALSIN"

Ekipler tarafından alınan poşet, polis merkezine götürüldü. Kısa süreli bir paniğe yol açan poşetin üzerinde Arapça, "İhtiyacı olan alsın" yazdığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı