Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeye kendisi bile anlam veremedi

Türk defineciler, değerli eşya arayışları sırasında kaydettikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Bu sefer bir defineci tarafından paylaşılan video, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

SUYUN ALTINI KAZIYOR

Defineci, dağlık alanda gezdiği sırada su dolu bir kayalık keşfediyor. Sonrasında elindeki detektörü bu kayalığa doğru götüren defineci, tepki verdiğini fark edince hemen toprağı kazmaya başlıyor.

BULDUĞU ŞEYE KENDİSİ BİLE İNANAMADI

Türk defineci, kazı sonrasında ilginç bir madde buluyor. Ancak son derece dikkat çekici olan bu maddenin ne olduğu henüz net değil. Üzerindeki işlemeler ise bir hayli değerli olduğuna işaret ediyor.

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