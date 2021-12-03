Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeye kendisi bile anlam veremedi
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel
Sosyal medyada bir Türk defineci tarafından paylaşılan video, çok ilgi gördü. Söz konusu videoda suyun altındaki toprağı kazan definecinin ilginç bir madde bulduğu görülüyor.
Türk defineciler, değerli eşya arayışları sırasında kaydettikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Bu sefer bir defineci tarafından paylaşılan video, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.
SUYUN ALTINI KAZIYOR
Defineci, dağlık alanda gezdiği sırada su dolu bir kayalık keşfediyor. Sonrasında elindeki detektörü bu kayalığa doğru götüren defineci, tepki verdiğini fark edince hemen toprağı kazmaya başlıyor.
BULDUĞU ŞEYE KENDİSİ BİLE İNANAMADI
Türk defineci, kazı sonrasında ilginç bir madde buluyor. Ancak son derece dikkat çekici olan bu maddenin ne olduğu henüz net değil. Üzerindeki işlemeler ise bir hayli değerli olduğuna işaret ediyor.
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