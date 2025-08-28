Uzaydan Gelen Fırtına filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uzaydan Gelen Fırtına filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyiciyi ekrana kilitleyen yapım, sinema salonlarındaki başarısını televizyon gösterimlerinde de sürdürüyor. Uzaydan Gelen Fırtına hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler için filmde işlenen hikâye, karakterleri canlandıran oyuncular ve öne çıkan olay örgüsü yakından inceleniyor.

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİNİN KONUSU

Dünya genelinde artan iklim krizleri insanlığın geleceğini tehdit etmeye başladığında, ülkeler ortak bir çözüm için güçlerini birleştirir. Bunun sonucunda Dutch Boy adı verilen, yörüngedeki uydulardan oluşan küresel bir iklim kontrol sistemi hayata geçirilir. İlk yıllarda başarıyla işleyen bu teknoloji, doğal afetleri engelleyip hava şartlarını düzenler. Ancak sistemde meydana gelen ciddi bir arıza, tüm dengeyi altüst eder. Gezegenin yok olmasına yol açabilecek bu felaketi engellemek için cesur bir ekibin uzaya çıkarak sorunu çözmesi gerekir.

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİNİN OYUNCULARI VE KADROSU

Filmde dikkat çeken oyuncu kadrosu yer alıyor:

• Gerard Butler

• Jim Sturgess

• Abbie Cornish

• Andy García

• Alexandra Maria Lara

• Daniel Wu

• Eugenio Derbez

• Amr Waked

• Adepero Oduye

• Robert Sheehan

• Richard Schiff

• Ed Harris

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ

Uzaydan Gelen Fırtına filmi 2017 yılında çekilmiştir.