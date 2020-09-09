Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir? Uzaydan Gelen Fırtına oyuncuları kimler? Uzaydan Gelen Fırtına nerede çekildi?
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Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir? Uzaydan Gelen Fırtına oyuncuları kimler? Uzaydan Gelen Fırtına nerede çekildi?

Dünyaca ünlü aktör Gerard Butler'ın başrolünde oynadığı ve etkileyici sahneleri ile Uzaydan Gelen Fırtına nerede çekildi? Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir? Uzaydan Gelen Fırtına oyuncuları kimler?

Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir? Uzaydan Gelen Fırtına oyuncuları kimler? Uzaydan Gelen Fırtına nerede çekildi?
09.09.2020 11:53 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:56

Dean Devlin tarafından yönetilen, senaryosunu birlikte yazdığı ve ortak yapımcılığını yaptığı 2017 Amerikan bilim kurgu felaket filmi Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir? Uzaydan Gelen Fırtına nerede çekildi?

UZAYDAN GELEN FIRTINA OYUNCULARI KİMLER?

Gerard Butler

Jim Sturgess

Abbie Cornish

Ed Harris

Andy García

Richard Schiff

Alexandra Maria Lara

Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir? Uzaydan Gelen Fırtına oyuncuları kimler? Uzaydan Gelen Fırtına nerede çekildi?

UZAYDAN GELEN FIRTINA NEREDE ÇEKİLDİ?

Amerikanın çeşitli eyaletlerinde çekilen filmin çoğunluğu stüdyo ortamında çekilmiştir.

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Küresel iklim değişiklikleri sebebiyle eşi benzeri görülmemiş doğal felaketlerin dünyayı tehdit etmesiyle Dünya'nın önde gelen liderleri, herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Ancak bir şeyler ters gider ve Dünya'yı korumak için yapılan bu sistem ona saldırmaya başlar.

Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir? Uzaydan Gelen Fırtına oyuncuları kimler? Uzaydan Gelen Fırtına nerede çekildi?

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