Uzay Yolcuları filmi oyuncuları kimler? Uzay Yolcuları filmi konusu nedir?

Filmin Jon Spaihts tarafından yazılan özgün senaryosu 2007'de Kara Liste'ye girmesi dahil yıllardır Hollywood'un etrafında dönüyordu. Uzay Yolcuları filmi oyuncuları kimler? Uzay Yolcuları filmi konusu nedir?

Uzay Yolcuları filmi, ana çekimler Eylül 2015'te Atlanta, Georgia'da başladı. Çekimler bazen tüm gün boyunca sadece iki başrolün etrafında gerçekleşti. Çekimler 12 Şubat 2016'da tamamlandı. Uzay Yolcuları filmi oyuncuları kimler? Uzay Yolcuları filmi konusu nedir?

UZAY YOLCULARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

5.000 kolonisti ve 258 mürettebat üyesini kış uykusu bölmelerinde taşıyan yıldız gemisi Avalon, "Homestead Kolonisi" olarak bilinen uzak bir koloni gezegenine 120 yıl sürecek bir seyahat yapmaktadır. Yolcular ve tüm mürettebat hibernasyon kapsüllerinde uyumaktadır, ancak yolculuğun otuzuncu yılında, gemi büyük bir asteroid alanından geçerken, bir asteroitin çarpması gemiye hasar verir. Bir arıza meydana gelir ve arıza nedeniyle geminin yolcularından biri olan Jim Preston (Chris Pratt) uyanması gereken zamandan 90 yıl önce uyanır.

Bir yıl boyunca uyanan tek kişi olarak gemideki izolasyondan sonra, yalnızca gemide bulunan Arthur adında bir android barmenle birlikte vakit geçiren Jim umutsuzluğa kapılır ve bölmelerin içinde Aurora Lane adında güzel bir genç kadını fark edene kadar intihar etmeyi düşünür. Jim, Aurora'nın video dosyasını görüntüler ve ona aşık olur. Aurora'yı arkadaşlık için vaktinden önce uyandırmanın ahlakıyla mücadele eder. Bu yapmak Aurora'nın gelecekteki hayatından mahrum bırakmak demektir fakat yine de onu uyandırır ve ona kapsülünün de arızalandığına inanmasına izin verir. Jim, barmen Arthur'dan onu bilerek uyandırdığı sırrını Jim kendisine itiraf edene kadar saklamasını ister. Hayatını gemide geçirmek zorunda kaldığı için harap olan Aurora, başarısızlıkla yeniden kış uykusuna girmeye çalışır. Durumdan etkilenen eden yazar ve gazeteci Aurora, yaşadıklarıyla ilgili bir kitap yazmaya başlar.

Önümüzdeki yıl, Jim ve Aurora yavaş yavaş yakınlaşır ve sonunda birbirlerine aşık olurlar. Jim, Aurora'ya evlenme teklif etmek niyetindedir, ancak Arthur, Jim'in Aurora ile ilgili kendisiyle arasında artık bir "sır olmadığını" söylediğini duyduktan sonra, Arthur yanlışlıkla Aurora'ya gerçeği açıklar. Bunu öğrenen Aurora, Jim'e fiziksel olarak saldırır. Jim'in af dilemesini öfkeyle reddeder ve onunla her türlü temastan kaçınır.

Kısa süre sonra, başka bir kapsül arızası, Güverte Baş Sorumlusu Gus Mancuso'yu uyandırır. Geminin bilgisayarı bunlara neyin sebep olduğunu açıklamasa da, geminin sistemlerinde birden fazla arızayı keşfeder. Tamir edilmezse, gemi kritik sistem arızalarına maruz kalmaya devam edecek ve görev başarısızlıkla sonuçlanacak, bu da kış uykusundaki tüm yolcuların ve mürettebatın hayatına mal olacaktır. Gus, Jim ve Aurora'nın yardımıyla gemiyi onarmaya çalışır, ancak Gus, kısa süre sonra, modülünün yaşam desteğinin başarısızlığından kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle kritik bir şekilde hastalanır. Geminin otomatik tıbbi teşhis ve tedavi kapsülü olan Autodoc, Gus'ın yaşamak için sadece saatleri olduğunu ortaya çıkarır. Gus ölmeden önce, Jim ve Aurora'ya gemi mürettebatının tüm özel alanlara girme ve gemiyi tamir etme yetkisi verir.

Gus'ın ölümünden sonra araştırmalara başlayan Jim ve Aurora, iki yıl önce asteroit çarpışmasından kaynaklanan bir dizi gövde ihlali keşfederler. Gemiye güç veren füzyon reaktörünü yöneten bilgisayar modülü, diğer tüm sistemler hesaplama gücünü reaktörün bakımını yapmaya yönlendirirken geminin kademeli arızalarına neden olacak şekilde ciddi şekilde hasar gördüğünü anlarlar. Jim ve Aurora, reaktörü havalandırmaya çalışırken başarısız olur ve bu da reaktörün çalışmamasına neden olur. Jim ve Aurora hasarlı modülü değiştirir, ancak bilgisayar kaçak bir plazma reaksiyonunu söndürmek için reaktörü havalandırmaya çalıştığında, dış havalandırma kapağı açılmaz. Jim, havalandırma tüpü içindeki manuel kapak kontrollerini kullanarak plazmayı dışarıdan uzağa yürümek ve havalandırmak zorunda kalır. Meydana gelen bir arıza, Jim'i kapıyı manuel olarak açık tutmak için tüpün içinde kalmaya zorlarken Aurora havalandırmayı geminin içinden başlatır. Jim'i kaybetmekten ve yalnız kalmaktan korktuğunu itiraf eder. Jim söktüğü bir kapıyı kalkan olarak kullanır ama uzaya fırlar ve onu gemiye bağlayan ipi kopar. Hasar gören uzay giysisi oksijen kaybettiği için bilincini kaybeder. Aurora kalbi duran Jim'i uzaydan kurtarır, onu Autodoc kapsülüne koyarak hayata döndürmeyi başarır.

Seksen sekiz yıl sonra, geminin mürettebatı Homestead II'ye varmadan kısa bir süre önce programa göre uyandırılır. Uyanan yolcular geminin büyük yolcu taşıma alanında büyük bir ağaç, çok sayıda sarmaşık, çok sayıda bitki örtüsü, uçan kuşlar ve bir kabin keşfederler. Aurora'nın seslendirmesi onun hikayesini okur ve Jim ile Avalon'da birlikte yaşadıkları harika hayatı anlatır.

UZAY YOLCULARI FİLMİ OYUNCULARI

Chris Pratt, Jim Preston, bir makine mühendisi.

Jennifer Lawrence, Aurora Lane, uzay yolculuğu hikâyesini anlatmak isteyen New York'tan bir yazar.

Michael Sheen, Arthur, Avalon'da bir android barmen.

Laurence Fishburne, Gus Mancuso, baş güverte subayı.

Julee Cerda ve Nazanin Boniadi hologram eğitmenleri

Andy García "Avalon" un komutanı Yüzbaşı Norris

Aurora Perrineau, Celeste, Aurora'nın en iyi arkadaşı