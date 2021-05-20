Uzay yarışı başladı! Çinliler gözlerini Mars'a dikmişti: İşte Kızıl Gezegen'den ilk görüntü

Çin, geçtiğimiz hafta Mars'a indirdikleri Zhurong isimli uzay aracının Kızıl Gezegen'de çektiği ilk görüntülerini paylaştı. 1960'larda Sovyetler Birliği'nin ilk defa araç göndermeyi denediği Mars'a, Avrupa ülkeleri ve Japonya dahil birçok ülke o yıllardan beri gitmeyi denediyse de; ABD'den sonra Mars'ın yüzeyine başarıyla ilk defa inebilen ve operasyonel faaliyetlerine başlayabilen ilk ülke Çin oldu. Çin-ABD yarışı Mars'a da sıçrayacak gibi duruyor.

Daha önce de Ay'ın Dünya'dan görünmeyen "Karanlık Yüzü"ne araç indirmiş ve uzayda bitki yetiştirmek gibi bilimsel çalışmalar yapan Çin, ABD'ye Mars'ta da rakip oldu.

ÇİN İLE ABD ARASINDAKİ ÇEKİŞME, SOĞUK SAVAŞI ANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Daha önce de Ay'ın Dünya'dan görünmeyen "Karanlık Yüzü"ne araç indirmiş ve uzayda bitki yetiştirmek gibi bilimsel çalışmalar yapan Çin, ABD'ye uzayda da rakip oldu.

ABD ile Çin arasında yeni bir Soğuk Savaş yaşanır mı diye tartışılırken, iki ülke uzay yarışına da girdi. ABD'nin Uzay Kuvvetleri'ni kurduktan bir yıl kadar sonra Çin'in Mars'a inebilen ikinci ülke olması, tartışmaların gelecekte uzaya taşınacağının habercisi. Bir ülkenin uzay programı olması ve bunu kullanabiliyor olması, roketlerinin gücü ve hassasiyetinin yanı sıra, teknolojik gelişmişliğinin de en önemli göstergesi. Mars'a gitmek ise Çin için gerçek bir güç gösterisi.

6 tekerlekli Zhurong isimli araç, Mars'ın Utopia Planitia bölgesine indi ve en az 90 Mars günü boyunca incelemelerine devam edecek. Dünya'nın yaklaşık yarısı büyüklüğündeki Mars'da 1 gün, (Dünya saatiyle) 24 saat 39 dakika.

Gelen ilk görüntüler, aracın hayati öneme sahip enstrümanlarının gerekli şekilde çalıştığını gösteriyor.

YER ALTI SULARINI ARAYACAK

Çin aracı ise, ABD'nin 2000'li yıllarda Mars'a indirdiği Opportunity ve Spirit araçlarına fazla benzemesi ile dikkat çekiyor. 5 ayrı enstrümanı ile birçok bilimsel çalışma yapacak olan Zhurong, diğerlerinin yapamadığı çok önemli bir yeteneğe sahip: "Toprak altında su arama kabiliyeti".

Daha önce de uydulardan Utopia Planitia bölgesinde toprağın derinliklerinde buz saptanmıştı. Astronomlara göre ise aracın indiği bölge, eski zamanlarda bir okyanus. Dolayısıyla Mars'ta bulunacak sıvı su, hem yaşamın keşfi, hem gidecek insanların ihtiyaçlarını karşılamak, hem de sudaki hidrojeni ve oksijeni kullanarak roket yakıtı yapmak için çok önemli.

2022'de Rusya ve Avrupa Uzay Ajansı da ortak bir projeyle ABD ve Çin'i Mars'a gönderecekleri bir araçla yakalamayı planlıyor. Uzay yarışı kızışıyor ve yeni soğuk savaş ise Mars'ta yaşanacak gibi duruyor.