Uzay turizmi başlıyor: SpaceX ve Space Adventures ilk turistleri gelecek sene uzaya gönderiyor
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Uzay turizmi başlıyor: SpaceX ve Space Adventures ilk turistleri gelecek sene uzaya gönderiyor

Uzay turizmi başlıyor: SpaceX ve Space Adventures ilk turistleri uzay yolculuğuna gelecek sene göndereceğini resmen açıkladı

19.02.2020 08:34 | Son Güncelleme: 19.02.2020 08:34
Uzay turizmi başlıyor: SpaceX ve Space Adventures ilk turistleri gelecek sene uzaya gönderiyor

SpaceX ve uzay turizmi şirketi Space Adventures, gelecek yıl turistleri, dünya yörüngesine taşıyacak seferleri başlatacaklarını duyurdu. Turistler yolculuğu "Crew Dragon" isimli kapsül ile gerçekleştirecek.


SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, salı sabahı yaptığı açıklamada, Space Adventures ile yürütecekleri proje konusunda, "Bu tarihi görev onu hayal eden tüm insanlar için uzay uçuşunu mümkün kılmak adına bir yol oluşturacak. Space Adventures ekibiyle bu görevlendirmede beraber çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadesine kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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