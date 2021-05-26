"Uzaktan eğtimde online kaynaklar öğrenciler için önemli"

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi ile 2019-2020 Bahar yarıyılından itibaren üniversitelerde dersler uzaktan eğitim-öğretim yöntemleri ile yürütüldü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi ile 2019-2020 Bahar yarıyılından itibaren üniversitelerde dersler uzaktan eğitim-öğretim yöntemleri ile yürütüldü. İstanbul Rumeli Üniversitesi de önlisans, lisans, yüksek lisans dersleri ve tüm Akademik Etkinlikler, Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (Rumeli UZEM) bünyesinde devam etti.

Koronavirüs nedeniyle eğitim-öğretimin aksaklık yaşanmaması adına tüm hazırlıklarını tamamlayarak 2019-2021 Bahar yarılından bugüne uzaktan eğitime devam eden üniversitenin UZEM Müdürü Öğr. Gör.Fatih ARIKAN tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

" Üniversitemiz, YÖK tarafından 23 Mart 2020'de başlatılması ön görülen uzaktan eğitim faaliyetlerinin tam zamanında başlamasını sağlayabilmiş az sayıda üniversiteden bir tanesidir. Bu tarihten itibaren de eğitim öğretim süreçleri uzaktan eğitim ile ara vermeden devam etti. Her öğrencinin aklında soru işaret olduğu aşikardı. "Bu süreçte online derslerde aksaklık olacak mı?", " Derslerimize kesintisiz devam edebilecek miyiz?" gibi sorularla çok karşılaştık. Pandemi süresince dijital eğitim deneyimini öğrencilerimize yaşatmak ve öğrencilerimizin eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmelerini sağlayabilmek için Rumeli UZEM Online Ders Platformu üzerinde gerekli ders içeriklerini hazırladık ve sanal sınıflar oluşturduk. 2020-2021 Güz Yarıyılında 538 farklı ders, 2020-2021 Bahar Yarıyılında ise 587 farklı dersi uzaktan eğitim imkanları ile devam ettirdik. Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda, üniversitemiz bünyesinde yer alan derslerin yaklaşık yüzde 90'ının uzaktan eğitim imkanları ile devam ettiğini söyleyebilirim."

ONLİNE KAYNAKLAR ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ

UZEM bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlere ait sayısal bilgiler paylaşan Arıkan şunları söyledi:

"Pandemi süreci boyunca Rumeli UZEM Online Ders Platformu üzerinden; 9 bin 545 ders dokümanı paylaşılmış ve öğrencilerimiz tarafından 434 bin 067 kez indirildi. Bu da her bir ders dokümanı için 40'tan fazla indirme anlamına gelmekte olup; online kaynakların öğrenciler için önemini bir kez daha gösterdi. Bu süreçte, bin 150 ders videosu yayınlandık. Bu videolar öğrencilerimiz tarafından 98 bin 833 kez izlendi. Ders içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders videoları uzaktan eğitim sürecinin önemli bir parçasıdır ve öğrencilerimiz tarafından oldukça ilgi gördü."

CANLI DERSLERE KATILIM ORANI ÇOK YÜKSEK

Öğrencilerin canlı derse katılım oranlarının oldukça yüksek olduğunu söyleyen Arıkan, "29 bin 398 canlı ders gerçekleştirdik. Bu derslere öğrencilerimiz 1.046.369 kez katılım sağlamıştır. Uzaktan eğitim sürecinin başlıca faaliyeti olan bu canlı derslere katılım oranları oldukça yüksek olup, öğrencilerimizin uzaktan eğitim süreçlerine olan ilgisinin doğrudan göstergesidir" dedi.

Ölçme değerlendirme faaliyetleri için ise değerlendirmede bulunan Öğr. Gör. Arıkan şunları söyledi:

"Akademisyenlerimiz tarafından hazırlanan 20.286 sorudan oluşan bir soru havuzu ile bin 017 Online sınav gerçekleştirdik. Her bir öğrenci için benzersiz sınav kağıtları oluşturularak yapılan bu sınavlara öğrencilerimiz 127 bin 576 kez giriş katılım gösterdi. Benzer şekilde ödev/proje teslimi ile sınavlarını gerçekleştirmek isteyen akademisyenlerimiz tarafından sistemde 5 bin 907 Ödev/ Proje teslim alanı açılmış ve bu alanlara 157 bin 731 adet ödev/ proje teslimi gerçeklemiştir."

Arıkan sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm bu rakamlar ışığında üniversitemiz pandemi sürecinin ilk gününden itibaren eğitim öğretim faaliyetlerini kesintisiz devam etmiştir. En önemlisi öğrencisinin uzaktan eğitim faaliyetlerine katılımını sağlayabilmiş az sayıda üniversiteden bir tanesidir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı