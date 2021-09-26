Uzak Şehrin Masalı yeni bölüm ne zaman? Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm bugün var mı? Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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Uzak Şehrin Masalı yeni bölüm ne zaman? Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm bugün var mı? Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Uzak Şehrin Masalı yeni bölüm ne zaman? Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm bugün var mı? Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehrin Masalı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Uzak Şehrin Masalı dizisi izlemek isteyen izleyiciler Uzak Şehrin Masalı yeni bölüm ne zaman, Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm bugün var mı, Uzak Şehrin Masalı son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Uzak Şehrin Masalı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Uzak Şehrin Masalı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Uzak Şehrin Masalı yeni bölüm ne zaman, Uzak Şehrin Masalı bölüm bugün mü, Uzak Şehrin Masalı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

UZAK ŞEHRİN MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Umay, ona oğlunu getiren Kürşat'ı iyileştirmek için elinden ne gelirse yapmaktadır. Kürşat'ı evde gören Sonay ise hayatının şokunu yaşar çünkü bu adam yıllar önce kaybettiği kocası Serhat'a çok benzemektedir. Affan, Melik'i geri almak ve Umay'a hesap sormak için mandırayı basar ama karşısına Kürşat çıkar. Yaka paça dayak yiyen Affan, Kürşat'tan çok şüphelenmiştir. Kimdir bu adam? Ama bu sefer de Sonay çıkar sahneye… Kürşat'ın kendi kocası olduğunu söyler. Herkes donakalır. Özellikle Murat, yıllar önce kaybettiği babasının yaşadığına kesinlikle inanmıyordur. Onun aranan kaçaklardan biri olduğuna emin olan Affan ile Murat, Kürşat'ı ihbar eder. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

UZAK ŞEHRİN MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eskitepe'de işler karışmaya başlamıştır. Umay, Kürşat'ın çantasında bulup okuduğu gazete kupürlerinden dolayı dehşet içindedir. Haberler de Kürşat'ın karısını ve karnındaki bebeğini öldürdüğü yazmaktadır. Affan da Kürşat'ın gerçek kimliğini ortaya çıkartmak için karanlık planlar kurmaktadır.Tüm bunlardan haber siz olan Sonay'sa anbean Kürşat'a âşık oluyordur. Tüm bu hengamenin arasında bir de Kazım çıkar karşılarına. Sonay'ı tacizleriyle, tehditleriyle boğmaya başlar. Bu sırada Melik de ortadan kaybolur. Düğün günü de gelip çatmıştır. Affan, Sonay'ın ölen kocası Serhat'ın akrabalarıyla ortaya çıkar. Herkesin bir ilmek attığı kördüğüm gittikçe büyümektedir…

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Haber: Uzak Şehrin Masalı yeni bölüm ne zaman? Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm bugün var mı? Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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