Kanal D'nin popüler dizisi Uzak Şehir, 2 Haziran 2025 Pazartesi akşamı sezon finali bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Dizi severler, sezonun son bölümünü merakla bekliyor. Uzak Şehir Zerrin öldü mü, Zerrin ölüyor mu? Zerrin diziden ayrılıyor mu?

UZAK ŞEHİR FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Her bölümüyle izleyicisini sürükleyen Uzak Şehir, 2 Haziran Pazartesi saat 20:00'de sezon finali bölümüyle yayınlanacak.

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır.

UZAK ŞEHİR ZERRİN KİM?

Ecmel ve Fidan'ın kızı, Şahin'in kız kardeşidir. Şahin gibi iki aile arasındaki çatışmanın ortasında kalmıştır. Bu arada kalmışlık onu çok hırçınlaştırır ve olmadık kararlar almasına sebep olur.

UZAK ŞEHİR ZERRİNÖLDÜ MÜ?

Uzak Şehir Zerrin karakterinin ölüp ölmediği bu akşam yeni bölümde netleşecek. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

UZAK ŞEHİR GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi 'Al Hayba'nın uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkacak.

UZAK ŞEHİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Mardin Midyat'ta gerçekleşiyor.