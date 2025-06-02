Popüler dizi Uzak Şehir, 2 Haziran 2025 Pazartesi akşamı sezon finali bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, sezon finaliyle izleyenlerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Uzak Şehir Şahin öldü mü, Şahin ölüyor mu? Şahin diziden ayrılıyor mu?

UZAK ŞEHİR ŞAHİN KİM?

Ecmel Albora ve Fidan Albora'nın ogˆlu. Cihan, Kaya ve Nare'nin amcaogˆlu. S¸ahin, amca c¸ocukları ile birlikte bu¨yu¨mu¨s¸. Boran'ı, Cihan'ı, Kaya'yı kardes¸inden ayrı bilmiyor. Ama Nare'ye as¸ık... Hep as¸ıktı, o evlense bile hala as¸ık... Kendi ailesi ile amcasının ailesi arasında yas¸adıgˆı ikilem onu hep zorluyor.

UZAK ŞEHİR ŞAHİNÖLDÜ MÜ?

Uzak Şehir Şahin karakterinin ölüp ölmediği bu akşam yeni bölümde netleşecek. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

UZAK ŞEHİR GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi 'Al Hayba'nın uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkacak.

UZAK ŞEHİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Mardin Midyat'ta gerçekleşiyor.

UZAK ŞEHİR FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Her bölümüyle izleyicisini sürükleyen Uzak Şehir, 2 Haziran Pazartesi saat 20:00'de sezon finali bölümüyle yayınlanacak.

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır.