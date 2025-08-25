İlk sezonun yaz başlangıcındaki finalinin ardından hayranlar yeni bölümleri iple çekiyor. Şu an itibarıyla resmi bir başlangıç tarihi açıklanmasa da, kulislerden gelen tahminler dizi severler için umut verici. Uzak Şehir ne zaman başlayacak 2025-26?

ÇEKİMLER AĞUSTOS SONUNDA BAŞLIYOR

Yaz aylarında senaryo ve planlama sürecini sürdüren yapım ekibi, çekimlere Ağustos ayının son haftasında veya doğrudan 24–25 Ağustos 2025 gibi bir tarihte yeniden başlamış durumda. Bu bilgiler izleyicilerin beklentilerini artırırken, kaldığı yerden güçlü bir geri dönüşün habercisi sayılabilir.

EYLÜL AYINDA EKRANDA: 8 VEYA 15 EYLÜL İHTİMALİ

Çok sayıda sektörel kaynak ve gazeteciye göre, dizinin 2. sezonu 8 veya 15 Eylül 2025 Pazartesi akşamı ekranlarda yayınlanabilir. Bu tarihler, hem çekim takvimi hem de yayın akışı açısından sıklıkla dile getiriliyor. Dizi severler bu iki tarih arasında gösterilen tahminler arasında öncelikle 15 Eylül üzerinde yoğunlaşıyorlar.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Şu anda ne yapımcı kanalı ne de Kanal D tarafından 2. sezonla ilgili resmi bir yayın tarihi duyurulmuş değil. Ancak sektördeki beklentilere ve çekim planına bakıldığında, Eylül ayının ilk yarısında yeni sezonun başlayacağı kuvvetle olası görünüyor.

NEDEN EYLÜL? SEZON DOKTORU VE STRATEJİK PLANLAR

Dizilerde yeni sezon başlangıçları genelde eylül ayına denk gelir: Hem yaz dönemi tatil sezonu sona ermiş olur hem de izleyici kitlesi yeniden ekranlara yönelir. Ayrıca, Pazartesi günü yayınlanan bir yapım olarak "Uzak Şehir" için bu gün, reyting açısından avantaj sağlar ve izleyici rutini oluşturur.

SON BÖLÜMÜN ARDINDAN YAPIM SÜRECİ

1. sezon 28. bölümü ile yaklaşık Haziran 2025'in başlarında sezon finali yapmıştı. Ardından hızla senaryo çalışmaları ve çekim hazırlıkları başladı. Bu hızlı sürecin ardından sonuç olarak çekimlerin Ağustos sonunda tamamlanması ve yeni sezonun Eylül ayı boyunca yayınlanması planlanıyor.

BEKLEYİŞ BİTMEDEN HEYECAN BAŞLADI

"Uzak Şehir" dizisinin 2025–26 sezonu için bekleyiş sürüyor. Çekimler Ağustos sonunda başladı veya başlayacak; Eylül ayının ilk iki pazartesi gününde—8 ya da 15 Eylül 2025—ekranlarda olabilir. Resmî açıklama yapıldığında bu haber güncellenecektir.

Çekimlerin Başlangıcı : 24–25 Ağustos 2025 veya son haftası

Muhtemel Yayın Tarihleri: 8 Eylül 2025 veya 15 Eylül 2025 (Pazartesi)

Hayranlar sabırsızlıkla beklese de, "Uzak Şehir" ekibi ilk sezondaki dramatik ve duygusal yoğunluğu yeni sezonda da sürdürmeye hazırlanıyor. Set atmosferinden gelen bu olumlu izlenimler, tortu bırakmadan Eylül ayında ekranlara geri dönüş sinyali veriyor. Detaylar netleştiğinde, bu heyecan dolu haber güncellenmeye devam edecek.