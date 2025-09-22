Uzak Şehir Mine diziden ayrılıyor mu, Mine öldü mü?

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ve reytinglerde dikkat çeken Uzak Şehir, yeni sezonuyla da iddialı bir dönüş yaptı. Mardin'de çekimleri devam eden, Ayna Yapım imzalı dizide Mine karakterine hayat veren başarılı oyuncu Mine Kılıç artık kadroda yer almayacak.

'METRES' ELEŞTİRİLERİNE MARUZ KALDI

Geçtiğimiz sezon canlandırdığı karakter nedeniyle "metres" yorumlarıyla karşı karşıya kalan Mine Kılıç, sosyal medyada yoğun eleştiri aldı. Özellikle Alya ve Cihan karakterlerinin hayranlarından gelen mesajlar oyuncuyu rahatsız etti. Kılıç bir paylaşımında, "Ülkenin gündeminde bunca şey varken bu story'i atmak benim için utanç verici ama artık 10 yaşındaki yeğenime kadar garip fotoğraflar ve mesajlar gönderilmesine göz yumamam." ifadelerini kullanmıştı.

DİZİ SETİNE PASTAYLA VEDA ETTİ

Yeni sezon başlamadan kısa süre önce Uzak Şehir ekibine veda eden oyuncu, dizinin ikinci sezonunun ilk bölümlerinde kısa süreli olarak yer aldı. Ardından projeden ayrılan Kılıç, set arkadaşları tarafından pasta kesilerek uğurlandı.

SEYİRCİDEN SERT YORUMLAR GELDİ

Oyuncunun ayrılığı izleyici tarafından olumlu karşılandı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, "Helvasını kavursaydınız", "Haydi metres yallah", "Kurtulduk", "Umarız daha beteri gelmez" gibi sert tepkilerde bulundu.