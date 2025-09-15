Uzak Şehir CANLI izle! 15 Eylül Uzak Şehir, 2. Sezon 29. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Kanal D ekranlarında başlayan yeni dizi Uzak Şehir, yayınlanan afişleriyle ve dikkat çeken tanıtımlarıyla şimdiden büyük merak uyandırdı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolleri paylaştığı yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve özgün hikâyesiyle öne çıkıyor. 15 Eylül tarihli 29. bölümü izlemek isteyenler için Uzak Şehir canlı HD izleme linki büyük ilgi görüyor.

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını kabul etmez. Bu kararın ardından Cihan, Albora hakkındaki şikâyetini geri çekmeyi reddeder ve Alya'nın yargılanması için süreci başlatır. Alya'nın bu şartı reddettiğini öğrenen Sadakat, elindeki son kozu oynamaya kalkar ancak bu hamle Alya'yı yatıştırmak yerine daha da öfkelendirir. Bu sırada Alya'nın yargılanmasını fırsat olarak gören Demir, onu kendi tarafına çekmek için iş birliği teklifinde bulunur.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cihan, Alya'ya olan duygularını hem Sadakat'e hem de Mine'ye açıkça ifade eder. Cihan'dan vazgeçmeye niyeti olmayan Mine ise geri adım atmaz ve Ecmel tehdidini sürdürmeye devam eder. Bu gelişmeler, ilişkilerdeki dengeleri tamamen değiştirecek gibi görünmektedir.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaya ve Nadim'in yaşadığı kaza herkesi derinden etkilerken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınanır. Babasına yapılanların ardından öfkesine yenilen Demir, Cihan'ın karşısına çıkıp hesap sormaya kalkar ve aralarındaki düşmanlığın asla bitmeyeceğini sert sözlerle dile getirir.

Nare ile Şahin, önlerindeki engeller kalkınca evlenmeye karar verir. Mutluluğa doğru attıkları bu adım onları sona yaklaştırsa da karşılarına çıkan beklenmedik biri tüm hikâyelerini değiştirebilecek gibidir.

Cihan, Boran'ın katilini yakalamanın rahatlığını yaşarken Alya'dan gelen bir haber, hayatlarının yeniden tehlikede olduğunu gösterir. Cihan olayı çözmeye çalışırken bu kez Mine'nin darbesiyle sarsılır. Tüm yaşananların ardından Alya, hem kendi hem de oğlu için kritik bir karar almak zorunda kalır. Kalbi ile aklı arasında sıkışan Alya'yı kararından vazgeçirmeye çalışan Cihan, başarılı olabilecek midir? Aşk kimini yakarken, kimine de suskun kalbinin çözülmesi için cesaret verecek midir?

UZAK ŞEHİR GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir, Lübnan yapımı ünlü dizi Al Hayba'nın uyarlaması olarak ekranlara geliyor.

UZAK ŞEHİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Uzak Şehir dizisinin çekimleri, tarihi ve kültürel atmosferiyle öne çıkan Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştiriliyor.

UZAK ŞEHİR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Dizinin yeni bölümleri, yayın saatinde Kanal D'nin çevrim içi platformları üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.