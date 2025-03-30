Uzak Şehir 20. bölüm fragmanı İZLE! Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman?

Uzak Şehir 20. bölüm fragmanı izleyicilere, Alya ve Cihan arasında yaşanacak gelişmelere dair önemli ipuçları veriyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayımlandıktan sonra sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Uzak Şehir 20. bölüm fragmanı ile birlikte dizinin yayın tarihi de belli oldu. Yeni bölümde Alya'nın annesinin gelişiyle yaşanacak duygusal kriz, Uzak Şehir 20. bölüm fragmanında çarpıcı bir şekilde yansıtılıyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin 20. bölümü, 31 Mart 2025 Pazartesi günü Ramazan Bayramı'nın birinci gününe denk geldiği için yayınlanmayacak. Yeni bölüm, 7 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Uzak Şehir 20. bölüm

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

"Uzak Şehir", Alya Albora'nın vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için Kanada'dan Mardin'e gelmesiyle başlar. Alya, küçük oğlu ve eşinin cenazesiyle birlikte Albora ailesinin topraklarına adım atar. Bu ziyaretin ardından geri dönmesi neredeyse imkansız hale gelir ve Alya, Cihan Albora'nın ve ailesinin karmaşık dünyasıyla yüzleşirken, geçmişin karanlık sırları ve büyük mücadelelerle karşılaşır.

Uzak Şehir 20. bölüm

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş gibi isimler yer alıyor. Bu oyuncular, dizinin hikayesine ve karakterlerine derinlik katıyor.

UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜM FRAGMANI (LİNK)