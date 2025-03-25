Uzak Şehir 19. bölüm FULL İZLE! Uzak Şehir son bölümde neler oldu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Son bölümde yaşanan büyük yüzleşmeler ve heyecan dolu gelişmeler sonrası, "Uzak Şehir 19. bölüm FULL İZLE" sorusu sosyal medyada da gündem oldu. Alya, Cihan ve Meryem üçgeninde gerilim tırmanırken, diğer karakterlerin planları da dizinin seyrini değiştirmeye başladı. Peki Uzak Şehir son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaya ise Zerrin'in Demir'le evlenmesini hazmedemeyip hesabını sormak için soluğu Demir'in konağında alır. Kaya'nın ne kadar acı çektiğini gören Demir istediği intikamı almanın keyfini yaşayacağını düşünürken, Kaya buna müsaade etmez. Demir'e yaşattıklarının hesabını ödetmek için Kaya ve Cihan birlikte hareket ederler.

Nefretiyle hareket eden Uğur, Cihan'ı alt edebilmek için Alya'ya Boran'la ilgili bildiği gerçeği söyler. Alya çocuğunun geleceği için yeniden endişe etmeye başlarken geçmişten çıkıp gelen bir kişi Alya'nın derinlerine gömdüğü korkularının tekrar ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir, pazartesi akşamları yeni bölümleri ile Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.

UZAK ŞEHİR 19. BÖLÜM FULL İZLE (LİNK)