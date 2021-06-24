Uyuz Hastalığı Nedir ve Neden Olur? Uyuza Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Uyuz Hastalığı Edavisi

Uyuz hastalığı konusunda mutlaka erken önlem alınması gerekmektedir.

Uyuz hastalığı konusunda mutlaka erken önlem alınması gerekmektedir. Bir tür akarın neden olduğu uyuz hastalığında vücutta yoğun bir şekilde kaşınma meydana gelir.

Uyuz Hastalığı Nedir?

Uyuz böceğinin deriye yerleşmesi nedeni ile uyuz hastalığı ortaya çıkmaktadır. Uyuz hastalığı tüm vücutta yoğun bir kaşıntıya neden olabilir. Parazit hastalığı olan uyuz tüm vücutta kaşıntıya neden olabilir. İnsandan insana bulaşabilen uyuz tropikal bir hastalık olarak bilinmektedir. Toplu ve kalabalık ortamlarda uyuz daha fazla bulaşıcı etki göstermektedir. Sonbahar ve kış aylarında uyuz bulaşma olasılığı iyice artış gösterir.

Vücutta şiddetli kaşıntılar meydana gelir. Aile içerisinde birden fazla kişide belirtiler görülmesi uyuz hastalığının yayılması anlamını taşımaktadır. Uyuz hastalığına bağlı olarak cilt yüzeyinde şiddetli kaşıntılar oluşur. Kaşıntı ile birlikte cilt döküntüleri de ortaya çıkabilir. Uyuz hastalığının tüm belirtilerine çok dikkat edilmesi gerekmektedir.

Uyuz Hastalığı Neden Olur?

Uyuz hastalığı genellikle sonbahar ve kış aylarında artış göstermektedir. Genellikle okul, hastane ve kışla gibi yerlerde uyuz bulaşmalarında artış görülmektedir. Ailedeki bir kişide başlayan uyuz tüm aileye bulaşabilir. Bu hastalık genellikle ten teması ve cilt yolu ile bulaşmaktadır. Her yaş ve cinsiyetten olan kişilerde uyuz hastalığı görülebilir.

Uyuz hastalığı bir akar türünün deri altına yerleşmesi ile meydana gelir. Ortaya çıkan bu hastalık sonucu vücudun belirli bölgelerinde kaşıntı, döküntü ve cilt rahatsızlıkları ortaya çıkar. Uyuz genellikle ciddi kaşıntı yaratarak yaralanmalara yol açabilir. Uyuz belirtileri görüldüğü andan itibaren mutlaka gereken önlemin alınması gerekebilir.

Uyuza Ne İyi Gelir?

Önemli bir cilt problemi olan uyuzun doğru şekilde tedavi edilmesi gerekir. Uyuz hastalığına yol açan akarlar cildin üzerinde neredeyse 6 hafta kadar yaşar. Vücutta açtığı tünellerden ilerleyen uyuz ise yumurtalarını ve dışkısını da bırakır. Ciltte önemli bir reaksiyona neden olan uyuz hastalığı sonucu şiddetli kaşınmalar da olur.

Ayrıca vücutta döküntü ve yaralar oluşturan reaksiyonlar gelişebilir. Uyuz hastalığı mutlaka tedavi edilmelidir. Bu nedenle vakit kaybetmeden uzman bir hekime görünmek gerekir. Hekim tarafından yapılan kontroller sonucunda verilen krem ve losyonlar kullanılmalıdır. Krem ve losyonlar düzenli kullanıldığı takdirde yaraları da iyileştirebilir.

Uyuz Nasıl Geçer?

Uyuz hastalığının belirtileri görüldüğü andan itibaren mutlaka uzman bir hekime gitmek gerekir. Yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda uyuz hastalığının tedavisine başlanır. Özellikle de kaşıntı sürecinin artmaması ve yaşam kalitesinin düşmemesi için ilaç kullanılır. Krem ve losyonlar ile birlikte uyuz hastalığı da tedavi edilir.

Uyuz hastalığının kolay bir şekilde geçmesi için kişisel hijyen ve bakıma çok dikkat edilmesi gerekir. Kişisel kıyafet, havlu ve nevresimler başkaları tarafından kullanılmamalıdır. Özellikle uyuz olan kişiler ile direkt temasa geçilmemelidir. Çok yaygın bir hastalık olan uyuza yakalanmamak için genital bölge, koltuk altı, göğüs ve dirsek alanları da iyice temizlenmelidir. Ayrıca kıyafetler günlük olarak değiştirilmelidir. Ciltte tahrişler de olmamalıdır.

Uyuz Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Uyuz hastalığına yakalanan kişilerin doğru bir şekilde tedavilerinin yapılması çok önemlidir. Uyuz hastalığının belirtilerinin görülmesinin ardından mutlaka bir hekime gitmek gerekir. Hekim tarafından yapılan muayene sonucu verilen ilaçlar kullanılmalıdır. Krem ve losyonlar uyuz hastalığının etkilerini de azaltacaktır. Ayrıca ağızdan da ilaç alınabilir.

Kaynak: Hürriyet