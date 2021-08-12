Uyuşturucuyu satamadan gözaltına alındı
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Uyuşturucuyu satamadan gözaltına alındı

Uyuşturucuyu satamadan gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda piyasaya sürmeye hazırlandığı 187 gram uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda piyasaya sürmeye hazırlandığı 187 gram uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze Mollafenari Mahallesi'nde Y.Y. isimli şahsın temin ettiği uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine takip başlattı. Takibin ardından düzenlenen operasyonda 156 gram metamfetamın, 11 gram esrar, 19 gram sentetik uyuşturucu maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 1 adet uyuşturucu madde ölçüm aparatı ile yakalanan şahıs gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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