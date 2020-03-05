Uyuşturucuyu klozete dökerken yakalandılar
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Uyuşturucuyu klozete dökerken yakalandılar

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda şüpheliler evlerindeki uyuşturucuyu klozete dökerken suçüstü yakalandı.

05.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:05
Uyuşturucuyu klozete dökerken yakalandılar

'te düzenlenen operasyonda şüpheliler evlerindeki uyuşturucuyu klozete dökerken suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Polis Merkezi Narkotim ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen iki şüphelinin 'ndeki adresine operasyon düzenledi.

İki kişiye uyuşturucu satarken polisin geldiğini fark eden iki zanlı, evlerine girerek uyuşturucuyu klozete dökerken suçüstü yakalandı.

Operasyonda 270 gram esrar ve bir ruhsatsız tabanca, miktar esrar ile bir miktar para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Uyuşturucuyu klozete dökerken yakalandılar
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