Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Haberler | Güncel
Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 1 kilo 555 gram esrar ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

NUSAYBİN, MARDİN (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 1 kilo 555 gram esrar ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.Y. ve M.T.'nin kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Takibe alınan şüphelilerin aracı ilçe girişinde durduruldu. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 1 kilo 555 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son dakika haber | Üvey kardeşini altın borcunu ödemediği için öldürmüş

Son dakika haber | Üvey kardeşini altın borcunu ödemediği için öldürmüş

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title