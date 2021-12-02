Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

NUSAYBİN, MARDİN (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 1 kilo 555 gram esrar ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.Y. ve M.T.'nin kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Takibe alınan şüphelilerin aracı ilçe girişinde durduruldu. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 1 kilo 555 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Son Dakika Haberleri

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