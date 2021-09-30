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UYUŞTURUCUYLA UÇAĞA BİNMEK İSTERKEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da Ferit Melen Havalimanı'nda İran uyruklu kişinin sigara paketinde 34,51 gram metamfetamin, üzerinde şeffaf poşete sarılı 60 gram Afyon sakızı ve valizinde 40 uyuşturucu hap ele geçirildi.

VAN (DHA) - VAN'da Ferit Melen Havalimanı'nda İran uyruklu kişinin sigara paketinde 34,51 gram metamfetamin, üzerinde şeffaf poşete sarılı 60 gram Afyon sakızı ve valizinde 40 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Van Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, şüphe üzerine İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen İran uyruklu bir kişinin valizinde ve üstünde arama yaptı. Aramada, sigara paketi içerisinde 34,51 gram metamfetamin, üzerinde şeffaf poşete sarılı 60 gram Afyon sakızı, valizinde ise 40 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

UYUŞTURUCUYLA UÇAĞA BİNMEK İSTERKEN YAKALANDI

UYUŞTURUCUYLA UÇAĞA BİNMEK İSTERKEN YAKALANDI

UYUŞTURUCUYLA UÇAĞA BİNMEK İSTERKEN YAKALANDI

UYUŞTURUCUYLA UÇAĞA BİNMEK İSTERKEN YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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