Uyuşturucuya engel olmak istedi, 5 yerinden bıçaklandı

ANTALYA'da yaşadığı sitede uyuşturucu kullanıldığı ve satıldığını öne süren Mustafa Aktoy (47), bu duruma engel olmak isterken sitede yaşayan A.K.'nin arkadaşı E.K. (16) tarafından 5 yerinden bıçaklandı.

ANTALYA'da yaşadığı sitede uyuşturucu kullanıldığı ve satıldığını öne süren Mustafa Aktoy (47), bu duruma engel olmak isterken sitede yaşayan A.K.'nin arkadaşı E.K. (16) tarafından 5 yerinden bıçaklandı. E.K.'nin, Aktoy'u bıçakladıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki 9 bloklu sitede yaşayanlar bir süredir çevrede ve site içerisinde uyuşturucu kullanıldığını ileri sürerek durumu site yönetimine bildirdi. Yönetimde bulunan Mustafa Aktoy ise aynı sitede oturan uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen A.K.'yi arkadaşlarını site içerisine sokmaması konusunda uyardı. Yine aynı şekilde site giriş kapısındaki görevliye ise A.K.'nin arkadaşlarını site içerisine almamasını söyledi.

Geçen hafta Salı günü A.K. ile E.K. siteye girmek istedi. Kapıdaki görevli ise E.K.'nin siteye giremeyeceğini söyleyince aralarında tartışma çıktı ve görevli durumu Aktoy'a bildirdi. Giriş kapısına gelen Aktoy da tartışmaya dahil oldu, arbede çıktı. Bu sırada E.K., yanındaki bıçakla Aktoy'u göğsünden ve bacağından olmak üzere 5 farklı yerinden bıçakladı. E.K. koşarak olay yerinden uzaklaşırken Aktoy'un bıçaklandığı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aktoy'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedavi için yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü. A.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis ekipleri kaçan E.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Tartışma anı ve şüpheli E.K.'nın koşarak kaçması ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.Uyarıda bulunduğu için bu olayların yaşandığını söyleyen Mustafa Aktoy, "Çok uzun zamandır bu sıkıntılarımız devam ediyor. Sitemizin etrafında uyuşturucu kullanıyorlar ve alışveriş yapıyorlar. Kendilerini çok defa uyardık, polisi aradık ancak bir sonuç alamadık. Biri bizim sitemizde oturuyor. Onu da uyardık getirdiğin kişileri içeri almayacağız dedik. Uyuşturucu satışının yapıldığını görenler var. İki gün sonra tehditler yağdırarak bize saldırdı, 5 yerimden bıçaklandım. Ben ölebilirdim. Bu çocuklar pimi çekilmiş bomba gibi geziyor. Biz bunları uyardığımız için bu olaylar yaşandı" dedi.

Durumu polise bildirdiklerini belirten Aktoy, "Kapıda duran görevli arkadaşımıza gelirlerse bizi çağır dedik. O gün tekrar gelmişler ve biz de haberini aldık. Yine 'bu arkadaşlarını içeri almayacaksın' dedim. 'Sen karışamazsın, istediğimi getiririm. Sen bekle burada kan çıkacak' dediler. 5 yerimden bıçaklandım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER