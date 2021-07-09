Uyuşturucudan 11 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretinden hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Resul B. (30), polis ekiplerince yakalandı.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretinden hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Resul B. (30), polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Resul B.'nin Kuşadası'nda olduğunu öğrenerek takip başlattı. Şüphelinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiği belirleyen polis, adrese operasyon düzenlendi. Resul B. yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Resul B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer