Uyuşturucu ticaretinden aranıyordu, İran Pasaportuyla Türkiye'ye girerken yakalandı
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Uyuşturucu ticaretinden aranıyordu, İran Pasaportuyla Türkiye'ye girerken yakalandı

İhlas Haber Ajansı / FERHAT YASAK - Haberler | 3. Sayfa

Uyuşturucu ticaretinden aranıyordu, İran Pasaportuyla Türkiye'ye girerken yakalandı Uyuşturucu ticaretinden aranan şahıs, İran Pasaportu ile Türkiye'ye giriş yapmak isterken, polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Uyuşturucu ticaretinden aranıyordu, İran Pasaportuyla Türkiye'ye girerken yakalandı

İSTANBUL - Uyuşturucu ticaretinden aranan şahıs, İran Pasaportu ile Türkiye'ye giriş yapmak isterken, polisin dikkati sayesinde yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz 26 Nisan'da İran'dan gelerek Türkiye'ye giriş yapmak isteyen İran pasaportlu Hamid Namian isimli şahıs, İstanbul Havalimanı'nda görevli pasaport polisinin dikkatini çekti. Pasaport kontrolü sırasında yolcudan şüphelenen polisler, detaylı incelenme yapmak için parmak izi örneği aldı. Yapılan incelemede şahsın Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından uyuşturucu madde ticaretinden aranan H.T isimli Türk vatandaşı olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan H.T., İran'da 20 bin dolar rüşvet vererek İran pasaportu çıkardığını söyledi. Şahsın İran pasaportu ile 24 kez Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen H.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ticaretinden aranıyordu, İran Pasaportuyla Türkiye'ye girerken yakalandı
Uyuşturucu ticaretinden aranıyordu, İran Pasaportuyla Türkiye'ye girerken yakalandı
Uyuşturucu ticaretinden aranıyordu, İran Pasaportuyla Türkiye'ye girerken yakalandı
Uyuşturucu ticaretinden aranıyordu, İran Pasaportuyla Türkiye'ye girerken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERHAT YASAK

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