Uyuşturucu şüphelisi terminalde yakalandı
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Uyuşturucu şüphelisi terminalde yakalandı

Uyuşturucu şüphelisi terminalde yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Recep CAN - Haberler | Güncel

İSTANBUL'dan Yalova'ya uyuşturucu getiren Y.Ö. terminalde polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL'dan Yalova'ya uyuşturucu getiren Y.Ö. terminalde polis tarafından yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.Ö.'nün kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Terminalde önlem alan ekipler, otobüsle kente gelen Y.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde ve kol çantasında yapılan aramalarda 760 sentetik ecza grubu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Recep CAN

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