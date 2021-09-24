Ekipler, uyuşturucu şüphelisini saklandığı halının arkasında buldu

KAYSERİ (İHA) - Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Uyuşturucu Madde Ticareti ve Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan yakalama kararı bulunan 10 şahıs için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

HALININ ALTINDAN ÇIKTI

Yapılan operasyonda 7 şahıs yakalanırken, şahıslardan biri de saklandığı halının arkasından çıktı. Ayrıca operasyonda hırsızlık suçundan aranması bulunan S.S.Ç. isimli şahıs da yakalandı. Operasyonda yakalanan şahıslar, gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.