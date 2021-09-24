Ekipler, uyuşturucu şüphelisini saklandığı halının arkasında buldu
Kayseri'de ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, araması bulunan 7 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri ise halının arkasında gizlenirken bulundu. Olay anı kameraya yansıdı.
KAYSERİ (İHA) - Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Uyuşturucu Madde Ticareti ve Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan yakalama kararı bulunan 10 şahıs için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
HALININ ALTINDAN ÇIKTI
Yapılan operasyonda 7 şahıs yakalanırken, şahıslardan biri de saklandığı halının arkasından çıktı. Ayrıca operasyonda hırsızlık suçundan aranması bulunan S.S.Ç. isimli şahıs da yakalandı. Operasyonda yakalanan şahıslar, gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri