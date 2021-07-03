Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldürdü; ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi
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Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldürdü; ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldürdü; ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, oğlu Bekir Yıldırım'ı (21) çıkan tartışmada av tüfeğiyle öldüren Cuma Yıldırım (57) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KAYSERİ'de, oğlu Bekir Yıldırım'ı (21) çıkan tartışmada av tüfeğiyle öldüren Cuma Yıldırım (57) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Yıldırım, iddianamedeki ifadesinde "Kız arkadaşımla buluşmaya gideceğim, 400 TL para ver' dedi. Cebimdeki 20 lirayı gösterdim. 'Bu da ekmek paramız' dedim. Uyuşturucu alacağını bildiğim için para vermedim. Küfretti, 'seni de kendimi de öldüreceğim' dedi. 'Bu illetten kurtul, tedavi ettirelim oğlum' dedim. Tüfeği benden alacak düşüncesiyle paniğe kapılıp, bir anda tetiğe bastım" dedi.

Olay, 4 Mayıs günü saat 09.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Danışment Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bağımlı olduğu öne sürülen Bekir Yıldırım, uyuşturucu almak için evde babası Cuma Yıldırım'dan para istedi. Cuma Yıldırım olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Bu sırada Cuma Yıldırım, kendisini dövmeye kalkışan oğluna av tüfeğiyle ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Bekir Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cuma Yıldırım ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cuma Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Cuma Yıldırım hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame ile Yıldırım hakkında, 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cuma Yıldırım iddianamedeki ifadesinde, "Oğlum, 'kız arkadaşımla buluşmaya gideceğim. 400 TL para ver' dedi. Cebimdeki 20 lirayı gösterdim. 'Bu da ekmek paramız' dedim. Uyuşturucu alacağını bildiğim için para vermedim. Küfretti. 'Seni de kendimi de öldüreceğim' dedi. 'Bu illetten kurtul, tedavi ettirelim oğlum' dedim. Tüfeği benden alacak düşüncesiyle paniğe kapılıp, bir anda tetiğe bastım. Polisi ve ambulansı aradım. Oğlumun öldüğünü karakolda öğrendim" dedi.


Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldürdü; ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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