Uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 500 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçe girişinde kontrol noktası oluşturan ekipler, plakası belirtilmeyen panelvan cinsi aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç kovalamaca sonucu durduruldu.

Dedektör köpeğiyle araçta yapılan aramada 500 gram eroin ele geçirildi.

Araçta bulunan İ.E, T.O. ve M.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA