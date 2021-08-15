UYUŞTURUCU MADDELER BUZDOLABI VE KANEPE ALTINDAN ÇIKTI
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UYUŞTURUCU MADDELER BUZDOLABI VE KANEPE ALTINDAN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 günde düzenlenen 49 operasyonda 23 kilo 847,40 gram ve 22 bin 781 adet uyuşturucu madde ele geçirdi.

ANTALYA'da Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 günde düzenlenen 49 operasyonda 23 kilo 847,40 gram ve 22 bin 781 adet uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekiplerin yaptıkları aramalarda uyuşturucu maddeler buzdolabı ve kanepe altlarında bulunurken, narkotik köpeği de takside yaptığı aramada uyuşturucu madde buldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve grupların deşifresi amacıyla 1-10 Ağustos tarihleri arasında operasyon gerçekleştirdi. Polis ekipleri 'Zeytinköy' olarak bilinen Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahalleleri başta olmak üzere il genelinde uyuşturucu madde alıcı ve satıcısının irtibatını kesmek, gençlerin uyuşturucu maddelere kolaylıkla erişimini engellemek amacıyla tespit edilen riskli bölgelere toplam 49 operasyon düzenledi.

63 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

Düzenlenen operasyonlarda 63 şüpheliye adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 23 kilo 847,40 gram ve 22 bin 781 adet uyuşturucu madde, 5 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 985 TL, 120 Euro ve 60 Dolar ele geçirildi.

BUZDOLABI VE KANEPE ALTINDA BULUNDU

Polis ekiplerinin operasyonlarda evlerde yaptıkları aramalarda, uyuşturucu maddelerin buzdolabı ve kanepe altlarında saklandığı dikkat çekti. Ekipler, evlerde her noktayı ararken, şüphelendikleri araçlarda da arama yaptı. Narkotik köpeği ise bir takside yaptığı aramada uyuşturucu madde buldu. Yapılan operasyon ve uyuşturucu maddelerin bulunma anları, polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

UYUŞTURUCU MADDELER BUZDOLABI VE KANEPE ALTINDAN ÇIKTI
UYUŞTURUCU MADDELER BUZDOLABI VE KANEPE ALTINDAN ÇIKTI
UYUŞTURUCU MADDELER BUZDOLABI VE KANEPE ALTINDAN ÇIKTI
UYUŞTURUCU MADDELER BUZDOLABI VE KANEPE ALTINDAN ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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